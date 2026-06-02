أوقاف دمياط تواجه خطر المخدرات بندوات توعوية

نفذت مديرية أوقاف دمياط اليوم درس القافلة للأئمة والواعظات ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» بعنوان: «المخدرات وأثرها السيء في المجتمع»؛ وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي المجتمعي، والتصدي للأفكار والسلوكيات السلبية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

وتناول الدرس خطورة المخدرات وآثارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، موضحًا ما تسببه من أضرار دينية وصحية ونفسية واجتماعية، وما تؤدي إليه من ضياع للشباب، وتفكك للأسر، وانتشار للجرائم والسلوكيات المنحرفة.

ندوات توعوية

كما أكد الأئمة والواعظات أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، وضرورة تكاتف جميع مؤسسات المجتمع في حماية النشء والشباب من هذه الآفة الخطيرة، من خلال التوعية المستمرة، وتعزيز الفكر الوسطي المستنير.

مجتمع واع

وتواصل مديرية أوقاف دمياط تنفيذ برامجها الدعوية والتثقيفية؛ إسهامًا في بناء مجتمع واعٍ، قادر على مواجهة التحديات، والحفاظ على أبنائه من كل ما يهدد أمنه واستقراره.