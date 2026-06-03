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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد كنيسة العذراء مريم بدمياط يهنئ جامعة دمياط بعيد الأضحى المبارك

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

استقبل  الدكتور حمدان ربيع المتولي , رئيس جامعة دمياط، اليوم الأربعاء ,وفد كنيسة العذراء مريم بدمياط برئاسة الحبر الجليل الأنبا ماركوس - أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وضم وفد الكنيسة القمص مرقس محروس، سكرتير مطرانية دمياط، والقمص مينا الحديدي - كاهن كنيسة العذراء بدمياط ، و عماد أديب - من لجنة الكنيسة ، حيث نقل الوفد تهنئة الكنيسة إلى رئيس الجامعة ومنسوبيها بهذه المناسبة المباركة، معربين عن خالص أمنياتهم لمصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار.

زيارة وفد الكنيسه للجامعه

وأعرب الأنبا ماركوس عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جامعة دمياط في خدمة المجتمع وبناء الأجيال، مؤكدًا أن رجال العلم يحملون رسالة سامية في إعداد الشباب وصناعة المستقبل، وأن التعاون والتكاتف بين مختلف مؤسسات المجتمع يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وترسيخ قيم المواطنة والمحبة.

تعميق العلاقات بين الجامعه والكنيسة 

من جانبه، رحب  الدكتور حمدان ربيع المتولي بوفد الكنيسة، معربًا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الإنسانية والوطنية بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن تبادل التهنئة في المناسبات والأعياد يمثل نهجًا أصيلًا تحرص عليه جامعة دمياط، ويعكس قيم المحبة والتسامح والتآخي التي يتميز بها المجتمع المصري.

وأكد رئيس الجامعة أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية والتعايش المشترك، في ظل ما يجمع أبناءها من روابط المحبة والانتماء، مشيرًا إلى أن المؤسسات التعليمية والدينية تضطلع بدور مهم في ترسيخ القيم الإيجابية وبناء الأجيال القادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ومتمنيًا التوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواصلة جهود البناء والتنمية، وأن تبقى مصر واحةً للأمن والسلام والتعايش بين جميع أبنائها.

وخلال اللقاء، تبادل الحضور التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب القمص مرقس محروس عن سعادته بزيارة جامعة دمياط وتقديم التهنئة لقياداتها ومنسوبيها، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تعكس روح المحبة والمودة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، ومتمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن وشعبه من كل سوء.

فيما أكد القمص مينا الحديدي أن رسالة دور العبادة والمؤسسات التعليمية تتكامل في بناء الإنسان علميًا وروحيًا، موضحًا أن الهدف المشترك يتمثل في إعداد إنسان صالح ونافع لنفسه ولمجتمعه، وقادر على المساهمة في نهضة وطنه وخدمة مجتمعه.

كما رحب  نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بوفد الكنيسة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدين أن العلاقة بين الجامعة والكنيسة علاقة وطيدة تقوم على هدف مشترك يتمثل في بناء الإنسان وتنمية وعيه، والحرص على ترسيخ قيم المحبة والسلام والتسامح النابعة من الرسالات السماوية، بما يسهم في تعزيز قيم المواطنة والتلاحم وترسيخ أواصر التعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع.

وفي لفتة طيبة تعكس روح المحبة والتقدير، أهدت الأستاذة الدكتورة يسر عز الرجال - عميد كلية الآثار، وفد الكنيسة عددًا من الأيقونات القبطية من إنتاج طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار بالكلية .

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين استمرار أواصر التعاون والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

كما اصطحب الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي - رئيس الجامعة، وفد كنيسة العذراء مريم في جولة تفقدية داخل جامعة دمياط الأهلية، حيث اطلع الوفد على ما تشهده الجامعة من تطور في بنيتها التحتية وتجهيزاتها التعليمية الحديثة، وما تقدمه من برامج أكاديمية تلبي متطلبات سوق العمل ، كما شملت الجولة زيارة نادي أعضاء هيئة التدريس، حيث أشاد الوفد بما تشهده الجامعة من إنجازات تعكس حرصها على توفير بيئة تعليمية متطورة وخدمات متميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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