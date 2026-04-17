سلوت: تغييرات مرتقبة في ليفربول وتعويض صلاح أولوية.. وإصابة إيكيتيكي مؤثرة

علق الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول علي عدد من الملفات المهمة داخل الفريق، في مقدمتها مستقبل بعض النجوم، وحالة الإصابات، واستعدادات الفريق للمباريات المقبلة.

وقال سلوت عبر المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمحدد لها الأحد المقبل.

أشار سلوت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغييرات داخل صفوف الفريق، في ظل الحديث عن رحيل محتمل لعدد من اللاعبين مع نهاية الموسم، مؤكدًا أن النادي يعمل وفق سياسة تعتمد على التوازن بين البيع والشراء، مع الحفاظ على هوية الفريق، موضحًا في الوقت ذاته أن ليفربول يستهدف في المقام الأول تعويض محمد صلاح خلال ميركاتو الصيف.

وقال مدرب ليفربول إن إدارة النادي تدرك جيدًا المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وكذلك الأسماء التي قد تغادر، مضيفًا أن ملف الانتقالات سيتم التعامل معه خلال فترة الصيف المقبلة وفق احتياجات الفريق الفنية، دون استعجال في اتخاذ القرارات.

وتطرق مدرب ليفربول إلى الحالة الصحية للمهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مؤكدًا أن اللاعب لم يخضع لعملية جراحية حتى الآن، لكنه سيغيب لفترة طويلة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، واصفًا الأمر بالمؤثر على اللاعب الذي كان يعيش فترة مهمة مع فريقه الجديد.

وأوضح المدرب الهولندي أن إيكيتيكي سيحتاج إلى فترة من التعافي والعودة التدريجية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإصابات تُعد جزءًا صعبًا من مسيرة اللاعبين، لكنها في الوقت ذاته قد تكون دافعًا للعودة بشكل أقوى في المستقبل.