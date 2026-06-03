المُواجهة تشتعل مُجددًا.. الدفاعات الأمريكية تتصدّى للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

عادت الاشتباكات الإيرانية الأمريكية مُجددًا، بعد القصف الإيراني بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت الكويت والبحرين، وتصدّت لها الدفاعات الأمريكية.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بدوي 3 انفجارات على الأقل جنوبي جزيرة قشم، فيما أعلنت "سنتكوم" أن القوات الأمريكية تصدت لمسيرات وصواريخ إيرانية.

وفي نفس السياق، أكد الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية، مشيرًا إلى أنها ردًا على محاولات إيران شن هجمات.

وكشفت "سنتكو" أن إيران أطلقت 3 مسيرات تجاه بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية، مضيفة أن إيران أطلقت صاروخين على الكويت ولكن سقطا قبل وصولهما، بالإضافة إلى اعتراض 3 صواريخ أطلقت باتجاه البحرين.

وأكدت أن القوات الأمريكية جاهزة ومتأهبة للتصدّي لأي عدوان إيراني غير مُبرّر، وستتصدى لأي عدوان خلال فترة وقف إطلاق النار.