الجيش الكويتي: الدفاعات تتصدّى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية

أعلن الجيش الكويتي، يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت رئاسة الأركان بالجيش الكويتي الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي اجتماع أمس الثلاثاء، أعرب مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته مجددا واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي ويوم أمس الاثنين.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة جهودًا حثيثة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.