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اتفاق تاريخي يلوح في الأفق.. واشنطن تؤكد تسارع المفاوضات بين إسرائيل ولبنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتفاق تاريخي يلوح في الأفق.. واشنطن تؤكد تسارع المفاوضات بين إسرائيل ولبنان

إسرائيل ولبنان
إسرائيل ولبنان
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء عن تقدم مستمر على المسارين السياسي والأمني بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أن المفاوضات تسير نحو اتفاق شامل بين الجانبين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها تريد اتفاقا شاملا يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل، وأعربت عن التزامها بتيسير المفاوضات التاريخية بين إسرائيل ولبنان.

ومساء الثلاثاء، أكد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لا يزال قائماً رغم الخروقات والتوترات الميدانية التي شهدتها المناطق الحدودية خلال الأيام الأخيرة، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات الجارية بين الجانبين برعاية أمريكية.

وقال السفير الأمريكي إن المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تشهد تقدماً تدريجياً، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق خطوات إضافية نحو تثبيت التهدئة وتحويلها إلى تفاهمات أكثر استدامة.

وأضاف أن المفاوضات «تمضي بشكل جيد»، في وقت تواصل فيه واشنطن جهود الوساطة بين الطرفين بهدف منع عودة التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية للبنان.

اتفاق تاريخي يلوح في الأفق ع المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وزارة الخارجية الأمريكية سيادة لبنان

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