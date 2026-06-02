المملكة المتحدة تدين التصعيد الخطير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان

أ ش أ

أدانت المملكة المتحدة بشدة التصعيد الخطير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان خلال الأيام الأخيرة.

جاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان.

وقال كاريوكي: "أدى هذا التصعيد المتهور وغير المتناسب للعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تفاقم الوضع المأساوي الذي يعيشه المدنيون اللبنانيون، ووضع الحكومة اللبنانية تحت ضغط إضافي. فقد قتل مدنيون ونزح أكثر من مليون شخص، ودمرت منازل مدنية وبنية تحتية، وتقلصت مساحة العمل الدبلوماسي".

وأكد كاريوكي أن "أي تصعيد إضافي بهذا الحجم غير متناسب على الإطلاق، ولا يمكن أن يهيئ الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم".

وأضاف: "أفادت منظمة اليونيسف الأسبوع الماضي بمقتل 15 طفلا وإصابة 62 آخرين في لبنان نتيجة للصراع، أي بمعدل 11 طفلا يقتل أو يصاب كل 24 ساعة.. ويواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية أيضا خطر الموت والإصابة أثناء تأدية واجباتهم".

وشدد كاريوكي على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفي ختام بيانه، أكد كاريوكي أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام وأمن دائمين لكل من لبنان وإسرائيل.