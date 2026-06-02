الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
بدء التصويت على منح فلسطين عضوية دائمة بمنظمة العمل الدولية
أرقام قميص محمد صلاح وحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر بكأس العالم
الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة
الوزراء: شرق بورسعيد .. ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا
الوزراء يستعرض الاستراتيجيات الدولية الرائدة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المملكة المتحدة تدين التصعيد الخطير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان

أ ش أ

أدانت المملكة المتحدة بشدة التصعيد الخطير للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان خلال الأيام الأخيرة.

جاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان.

وقال كاريوكي: "أدى هذا التصعيد المتهور وغير المتناسب للعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تفاقم الوضع المأساوي الذي يعيشه المدنيون اللبنانيون، ووضع الحكومة اللبنانية تحت ضغط إضافي. فقد قتل مدنيون ونزح أكثر من مليون شخص، ودمرت منازل مدنية وبنية تحتية، وتقلصت مساحة العمل الدبلوماسي".

وأكد كاريوكي أن "أي تصعيد إضافي بهذا الحجم غير متناسب على الإطلاق، ولا يمكن أن يهيئ الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم".

وأضاف: "أفادت منظمة اليونيسف الأسبوع الماضي بمقتل 15 طفلا وإصابة 62 آخرين في لبنان نتيجة للصراع، أي بمعدل 11 طفلا يقتل أو يصاب كل 24 ساعة.. ويواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية أيضا خطر الموت والإصابة أثناء تأدية واجباتهم".

وشدد كاريوكي على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وفي ختام بيانه، أكد كاريوكي أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام وأمن دائمين لكل من لبنان وإسرائيل.

