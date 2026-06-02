استشهاد 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة
سيولة مرورية.. الكوبري العائم الجديد أحدث مشروعات الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد
منصة مصر الصناعية الرقمية تطرح 400 قطعة أرض لدعم الإنتاج وتقليص فجوة الاستيراد
ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يستقبل أول أفواج حجاج البر العائدين من الأراضي المقدسة
الرئيس السيسي: السلام الدائم في الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية
7 قطاعات صناعية أولوية و400 شركة عارضة.. الغذاء يتصدر استراتيجية الصناعة المصرية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بتلفيق قضية لزوجها في كفر الزيات
بصحبتهم 7 أحداث.. القبض على 6 رجال وسيدتين استغلوا الأطفال في أعمال التسول
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم
عصابة المغافلة.. ضبط سيدة وابنتها بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بكفر الشيخ
رئيس الصليب الأحمر اللبناني: الوضع الصحي يتعقد كل يوم
متظاهرون من اليهود المتشددين يقطعون الطرق ويعطلون القطارات في إسرائيل
مرموش: المنافسة في السيتي تجعلني لاعبًا أفضل.. وطموح الفراعنة كبير بكأس العالم

إسراء أشرف

كشف الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن تفاصيل رحلته الاحترافية منذ بداياته وحتى وصوله إلى أحد أكبر أندية العالم، مؤكدًا أن المنافسة داخل الفريق الإنجليزي تمنحه دافعًا مستمرًا للتطور رغم قلة دقائق اللعب أحيانًا.

وأوضح مرموش في حواره مع مجلة “GQ Middle East” أنه كان يحلم منذ طفولته باللعب في نادٍ بحجم مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن اجتهاده المستمر وهو ما قاده لتحقيق هذه الخطوة، حيث شعر بأنه مستعد تمامًا لخوض هذه التجربة عندما سنحت له الفرصة.

وتحدث اللاعب عن انتقاله المبكر إلى أوروبا قادمًا من وادي دجلة، مؤكدًا أنه كان ينتظر بلوغه سن 18 عامًا لخوض تجربة احترافية خارج مصر، مضيفًا أن عرض فولفسبورج الألماني كان نقطة تحول في مسيرته، بعدما خاض فترة معايشة قصيرة حسمت انتقاله دون تردد.

وأشار مرموش إلى أن التحدي الأكبر في بداياته كان تعلم اللغة الألمانية، لكنه اعتبر ذلك عنصرًا مهمًا ساعده على الاندماج سريعًا مع زملائه وفهم طبيعة الحياة داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن تفاعله الإيجابي مع المحيطين به سهّل عليه التأقلم رغم الأخطاء الأولى التي مر بها.

وأضاف أن وجود أسرته بجانبه في ألمانيا كان عامل دعم كبير، ساعده على تجاوز صعوبات المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن والدَيه أسهما في منحه الاستقرار النفسي خلال فترة الاغتراب.

وعن تجربته مع مانشستر سيتي، أوضح مرموش أنه يدرك صعوبة المنافسة داخل الفريق، لكنه يعتبرها عنصرًا أساسيًا لتطوير مستواه، حيث تجبره على تقديم أفضل ما لديه باستمرار بسبب قوة الخيارات المتاحة أمام المدرب.

وأكد أن التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق في هذا المستوى، وأن اللاعب الذي يعمل بجد أكبر هو من ينجح في النهاية ويضمن استمراريته داخل الفريق.

كما أشار إلى أن الجانب الذهني يمثل جزءًا مهمًا من تطوره، موضحًا أنه يستفيد من المختصين داخل النادي، إلى جانب الدعم الكبير الذي يتلقاه من خطيبته، التي وصفها بأنها مصدر راحته النفسية الأكبر خارج الملعب.

وفيما يتعلق بمنتخب مصر، شدد مرموش على طموحه في تقديم بطولة قوية في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهدف هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة وإثبات قدرة المنتخبات العربية والأفريقية على منافسة كبار العالم.

واعتبر أن ما حققه المنتخب المغربي في مونديال 2022 كان دليلًا واضحًا على إمكانية تحقيق إنجازات كبيرة، مؤكدًا أن منتخب مصر سيتعامل مع البطولة خطوة بخطوة مع احترام جميع المنافسين، مع الإيمان بقدرة الفريق على الظهور بشكل مشرف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشاركة في كأس العالم لا يجب أن تكون مجرد حضور، بل فرصة لتقديم أداء قوي على أكبر مسرح كروي، وإظهار ما يمتلكه اللاعبون المصريون من قدرات وإمكانات.

