آخر استعدادات الإسماعيلي لمواجهة الجونة بالدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استعداداته لمواجهة الجونة؛ إذ خاض الفريق مرانه وسط حضور أعضاء اللجنة المؤقتة بالنادي.

وغاب عن المران، الثلاثي إريك تراوري ومحمد نصر وعبد الرحمن الدح، بسبب إصابتهم في مواجهة كهرباء الإسماعيلية، وينتظر الثلاثي نتيجة الأشعة التي خضعوا لها، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

وعاد الثنائي نادر فرج وخالد النبريص من الإصابة بعدما غابا عن مواجهة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يعود محمد عمار، بعد عودته من الإيقاف، عقب غيابه عن مواجهة كهرباء الإسماعيلية، لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب.