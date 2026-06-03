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رحلة عائلية تنتهي على سرير المستشفى.. إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بأخميم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رحلة عائلية تنتهي على سرير المستشفى.. إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بأخميم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت رحلة عائلية على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج إلى لحظات من الرعب والقلق، بعدما تعرضت سيارة ملاكي تقل أسرة قادمة من محافظة القاهرة لحادث انقلاب مفاجئ بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تقل أسرة واحدة تقيم بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وأن الحادث أسفر عن إصابة الأب والأم وأطفالهما، بإصابات تراوحت بين السحجات والكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما نجا بعض الأطفال من إصابات خطيرة رغم شدة الحادث.

وضمت قائمة المصابين الطفلة تاليا، 10 سنوات، والتي تعرضت لاشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الأنف، والطفل محمد، 9 سنوات، الذي أصيب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما اصيب والدهما أحمد، 40 عامًا، الذي تعرض لكدمة بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، والأم مها، 38 عامًا، التي أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب الطفل محمود، 5 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة، بينما لم تظهر إصابات واضحة على الطفلة ريناد، 10 سنوات.

وعقب الحادث، دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وسط متابعة من الأطقم الطبية بالمستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

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