طلب عاجل من توروب قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

يسعي الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي خوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من أبريل الجاري على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 44 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ46 نقطة، وبيراميدز الوصيف بـ44 نقطة، خاصة أن فرق المواجهات المباشرة لصالح الفريق السماوي.