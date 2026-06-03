محامي صلاح مصدق يتحدّث عن أزمة اللاعب مع الزمالك

كشف فهمي بلحاج، محامي صلاح مصدق، نجم الزمالك تطورات أزمة اللاعب مع الفريق .

وأكد في تصريحات عبر قناة أون سبورت قائلًا: "للأمانة، القضية نزاع قانوني بين النادي واللاعب، بدأ بين صلاح مصدق ونادي الزمالك الذي لم يسدد مستحقاته بتاريخ 1 سبتمبر، وقام اللاعب بكل الإجراءات القانونية، وتم عرض النزاع على غرفة فض المنازعات، وصدر قرار وفيه شقين”.

وتابع: "شق يقضي بإلزام الزمالك بدفع المستحقات، وشق آخر أثار الجدل، وهي عقوبة ضد الزمالك بالمنع من التسجيل لفترتين، وليس لها علاقة بدفع المستحقات، وهي علاقة مباشرة ليس لها علاقة بالسداد.

وتابع: “تم الحكم لصالح صلاح مصدق بـ 808 آلاف دولار”.

وأكمل: “هذا نزاع قانوني وتم عرضه على الجهات المختصة، وليس حكمًا على مكانة الزمالك العريق”.

وتابع " بالنسبة للاستئناف الخاص بالعقوبة الرياضية، تقدم الزمالك باستئناف يشمل الشقين، والعقوبة الرياضية، ولوائح الفيفا واضحة أن الطعن لا يوقف التنفيذ.

واختتم: “للأمانة، اللاعب يكن احترامًا كبيرًا للنادي، ولكن في المقابل أنا كمحامٍ من حقي أن أحافظ على حقوقه، ومن الأول نحترم الزمالك وتاريخه وعراقته، وأيدينا منفتحة لحل هذا النزاع وديًا”.