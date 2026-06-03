تصعيد غير مسبوق.. الحرس الثوري الإيراني يستهدف الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن الهجوم الذي شنّه على مقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية ومروحيات في إحدى دول المنطقة، مستخدماً صواريخ وطائرات مسيرة، رداً على ما وصفه الحرس الثوري بهجوم أمريكي على برج اتصالات جنوب جزيرة قشم.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت سفينة أطلق عليها اسم "بانيا" بصواريخ، رداً على ما وصفه بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، حيث أصابت قذيفة غرفة المحركات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله: "إن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً".

وفي وقت سابق، عادت الاشتباكات الإيرانية الأمريكية مُجددًا، بعد القصف الإيراني بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت الكويت والبحرين، وتصدّت لها الدفاعات الأمريكية.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بدوي 3 انفجارات على الأقل جنوبي جزيرة قشم، فيما أعلنت "سنتكوم" أن القوات الأمريكية تصدت لمسيرات وصواريخ إيرانية.

وفي نفس السياق، أكد الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية، مشيرًا إلى أنها ردًا على محاولات إيران شن هجمات.