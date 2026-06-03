هل الشاي الأسود يخفض الكوليسترول؟ .. اعرف الإجابة

يُعد الشاي الأسود من المواد الطبيعية الفعالة في خفض الكوليسترول وضبط ضغط الدم والوقاية من أمراض عديدة.

ووفقًا لموقع كيلافند كلينك يحسن الشاي الأسود صحة القلب والأوعية الدموية.

تُعطي الثيافلافينات، وهي نوع من الفلافونويدات، الشاي الأسود لونه الداكن وقد وجدت إحدى الدراسات أن الثيافلافينات قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تقليل كمية الكوليسترول التي يمتصها الجهاز الهضمي.

يحتوي الشاي الأسود على نسبة عالية من الفلافانول (نوع من الفلافونويدات) يُسمى الكيرسيتين وقد وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً بالكيرسيتين والفلافانولات الأخرى كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية .

قد تُحسّن مركبات الفلافانول صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق الحفاظ على الأوعية الدموية مفتوحة ومرنة وهذا يُفسّر أيضاً نتائج دراسة أخرى أظهرت كيف أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يومياً لمدة ستة أشهر قد يُساعد في ضبط ضغط الدم .

في الولايات المتحدة، يُعدّ الشاي المصدر الأكثر شيوعًا للفلافانولات كما يُمكن الحصول عليها من خلال تناول المزيد من البصل والتفاح .

وفي إنجلترا، حيث يُعتبر تناول شاي ما بعد الظهر تقليدًا راسخًا، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون كوبين على الأقل من الشاي يوميًا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية مقارنةً بمن لم يتناولوا الشاي.