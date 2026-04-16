الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات محمد صلاح المتبقية مع ليفربول

ياسمين تيسير

تقترب مسيرة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب من الانتهاء مع فريقه الانجليزي الحالي عقب إعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وخاض محمد صلاح مباراته الأخيرة في دوري ابطال اوروبا مع ليفربول أمام باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي البطولة على ملعب أنفيلد و انتهت بخسارة ليفربول، ليودع المسابقة 

ويتبقى أمام محمد صلاح 6 مباريات فقط بقميص ليفربول، قبل رحيله.

مواعيد مباريات محمد صلاح المتبقية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

الجولة الثالثة والثلاثين مباراة إيفرتون وليفربول، يوم الأحد 19 أبريل.

الجولة الرابعة والثلاثين مباراة ليفربول وكريستال بالاس، يوم السبت 25 أبريل.

الجولة الخامسة والثلاثين مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، يوم الأحد 3 مايو.

الجولة السادسة والثلاثين مباراة ليفربول وتشيلسي، يوم السبت 9 مايو.

الجولة السابعة والثلاثين مباراة أستون فيلا وليفربول، يوم السبت 17 مايو.

الجولة الثامنة والثلاثين مباراة ليفربول وبرينتفورد يوم السبت 24 مايو.

