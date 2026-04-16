تذكرتي تعلن إرشادات حضور مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إستاد القاهرة

أعلنت شركة “تذكرتي” عن مجموعة من الإرشادات والتنظيمات الخاصة بحضور مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، المقرر إقامتها غدًا على إستاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحددت الشركة بوابات دخول الجماهير وفقًا لدرجات التذاكر، حيث تم تخصيص بوابة طريق النصر لمشجعي الدرجة الثالثة يمين، وبوابة صلاح سالم لمشجعي الدرجة الثانية والدرجة الثالثة يسار، بينما تم تخصيص بوابة آل رشدان لمشجعي الدرجة الأولى يسار والمقصورة.

كما أوضحت “تذكرتي” عددًا من التعليمات المهمة، أبرزها عدم السماح بدخول حاملي تذاكر الدرجة الأولى يمين، بعد إلغائها ورد قيمتها بالكامل، على أن يقتصر دخول هذا المدرج على جماهير شباب بلوزداد من حاملي الجنسية الجزائرية فقط، بشرط وجود التذكرة وجواز السفر.

وأشارت الشركة إلى أن بوابات إستاد القاهرة ستُفتح أمام الجماهير بداية من الساعة الثانية ظهرًا، مع التأكيد على ضرورة تطابق بيانات التذكرة مع بطاقة FAN ID، وعدم السماح بالدخول بتذاكر غير مطابقة.

وشددت على منع التواجد في محيط الاستاد دون تذكرة وبطاقة FAN ID، مع ضرورة ارتداء البطاقة قبل الدخول، والالتزام بالمقعد المحدد لكل مشجع، بالإضافة إلى عدم إمكانية نقل ملكية التذكرة لأي شخص آخر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عملية دخول الجماهير وضمان خروج المباراة بشكل آمن ومنظم.