أزمة جديدة .. الأوقاف تطالب الزمالك بـ5 مليارات جنيه.. ريهام حمدى تكشف التفاصيل

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تطورات جديدة في أزمة أرض نادي الزمالك بميت عقبة، المتعلقة بحق الانتفاع والمطالبات المالية.

وأوضحت ريهام حمدى عبر حسابها على موقع «فيسبوك» أن وزارة الأوقاف طالبت بتسوية مالية تُقدَّر بنحو 5 مليارات جنيه، إلى جانب تعديل قيمة حق الانتفاع للأرض.

وأضافت أن القيمة الشهرية لحق الانتفاع مرشحة للزيادة من نحو 500 ألف جنيه شهريًا إلى ما يقارب 1.7 مليون جنيه شهريًا، في إطار إعادة تقييم العلاقة التعاقدية الخاصة بالأرض.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول عدد من الملفات المالية والإدارية المتعلقة بـ نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.