المساومة وصلت لغرف النوم!.. تفاصيل صادمة في واقعة مسؤول التعليم بالقليوبية

«مساومة على النجاح وألفاظ خادشة للحياء!».. واقعة مؤسفة هزت الأوساط التعليمية في محافظة القليوبية ووثقها مقطع فيديو صادم جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل العدالة بحسم. ففي استجابة فورية، أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في اتهام أحد مسؤولي التعليم الإعدادي بالمديرية بمساومة "ولية أمر" لتعديل نتيجة نجلتها من الرسوب إلى النجاح مستغلاً نفوذه، بالتوازي مع قرار عاجل من المحافظ بإيقافه عن العمل.

النيابة الإدارية ترصد

رصد مركز الإعلام والرصد، بهيئة النيابة الإدارية تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ما جرى تداوله اليوم الأربعاء عبر عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، من مقطع مصور يتضمن قيام أحد مسئولي التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمساومة سيدة "ولية أمر إحدى الطالبات" وذلك نظير التدخل واستغلال نفوذه لتعديل وضع نجلتها من الرسوب إلى النجاح، وذلك بخلاف تلفظه بألفاظ خادشةً للحياء، وسلوكه مسلكاً لا يتفق وقدسية الوظيفة العامة.

اخطار النيابة العامة

على الفور تم إخطار النيابة المختصة بالواقعة، حيث قام المستشار شريف عدلي جاد مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، بإحالة الإخطار للتحقيق العاجل، وتولى التحقيقات ممدوح السيد رئيس النيابة، والذي قرر استدعاء عددٍ من المختصين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية على وجه عاجل، ومتابعة تنفيذ قرار المهندس محافظ القليوبية بإيقاف المسئول الظاهر بالمقطع المصور عن العمل. وجارٍ مباشرة التحقيقات.