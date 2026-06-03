هند الضاوي: تحميل ترامب مسؤولية أزمات وصراعات المنطقة قراءة غير دقيقة للمشهد

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن تحميل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده مسؤولية ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات يُعد قراءة غير دقيقة للمشهد، مؤكدة أن السياسات التي قادت إلى الوضع الراهن لم تبدأ مع ترامب، وإنما تعود إلى مراحل سابقة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذه التوجهات ظهرت منذ الحرب على أفغانستان ومحاولات إسقاط بعض الأنظمة في المنطقة، واستمرت عبر محطات متعددة وصولًا إلى الحرب في قطاع غزة ولبنان وإيران، وأضافت أن اختيار ترامب لقيادة الولايات المتحدة في هذه المرحلة يتناسب مع طبيعة الظروف الحالية، معتبرة أن الإدارة الأمريكية تتبنى نهجًا مختلفًا في التعامل مع الملفات الدولية.

وأكدت هند الضاوي، أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة باتوا ينظرون إليها باعتبارها حليفًا أقل موثوقية مما كان عليه في السابق، وهو ما دفعهم إلى البحث عن شراكات وتحالفات جديدة، مشيرة إلى أن النظام العالمي الحالي يمر بمرحلة تحول كبيرة، موضحة أن الجميع يدرك أن هذا النظام يشهد حالة من التراجع، لكن مختلف الأطراف تخشى تحمل كلفة هذا التحول أو دفع ثمن انهياره.