هند الضاوي: عصر الأفول الأمريكي بدأ وتكرار الحديث عن هيمنتها دليل على تراجعها

علّقت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن وصف الولايات المتحدة بأنها القوة العظمى الوحيدة والأقوى في العالم، مشيرة إلى أن تكرار هذا الطرح من المسؤولين الأمريكيين، خاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب، يعكس حالة من التأكيد المتكرر على مفهوم بات مهددًا بالتراجع.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحديث المستمر عن الهيمنة الأمريكية يشير إلى أن نظام القطب الواحد، الذي ساد العالم منذ تسعينيات القرن الماضي، يواجه تحديات متزايدة، لافتة إلى أن السياسات الأمريكية كانت تتحكم في مسار العديد من الملفات الدولية خلال تلك الفترة.

وأضافت هند الضاوي أن ما يُعرف بـ«عصر الأفول الأمريكي» بدأ فعليًا، وأن الولايات المتحدة تدرك ذلك جيدًا، في ظل وجود تحولات كبرى في موازين القوى العالمية، وأكدت أن النفوذ الأمريكي لا يزال حاضرًا في بعض الملفات، لكنه لم يعد منفردًا بالساحة الدولية، مشيرة إلى صعود قوى أخرى مثل روسيا والصين، إلى جانب تنامي علاقات هذه الدول مع عدد من الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، بما يعكس تغيرًا تدريجيًا في شكل النظام العالمي.