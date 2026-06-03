خالد عكاشة: الأمن الخليجي بات رهينة الصراع وإيران تستدرج أمريكا لإعادة رسم نفوذها بالمنطقة

أكد العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، أن الأمن الخليجي أصبح "رهينة" للصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن تعرض دولتين عربيتين للضرب ردًا على المناوشات الأمريكية ضد طهران يعكس مدى خطورة هذا المنعطف، وهو رأي يتفق عليه غالبية المراقبين والمحللين السياسيّين.



وأوضح "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن السياسات الأمريكية منحت إيران وضعًا استراتيجيًا متميزًا لم تكن تحلم به، الأمر الذي يستدعي قراءة دقيقة ومطولة لفترة المفاوضات المستمرة، والتي باتت تبدو بلا سقف زمني محدد أو تاريخ قريب لوقف الحرب.



وشدد على أن إيران لا تخطط مطلقًا للوصول إلى تسوية سياسية في الوقت الحالي، بل ترى في الوضع الراهن نموذجًا مثاليًا لتحقيق مصالحها؛ حيث تسعى إلى استدراج الولايات المتحدة وإسرائيل لإعادة رسم وتكييف أوضاعها الإقليمية وفرض مكانتها كقوة لا يمكن تجاوزها.



وقال إن إيران تراهن على إطالة أمد الحرب واستنزاف خصومها للوصول إلى فترة الانتخابات الأمريكية، وهي الاستراتيجية الأفضل التي لم تكن طهران تحلم بتحقيقها.



واختتم بالإشارة إلى أن الرهان الإيراني الحالي يرتكز بالكامل على عدم الوصول إلى أي تسويات، والتمسك باستمرار الحرب لتعزيز نفوذها الإقليمي، مستغلة حالة الاستنزاف المستمر للأطراف الأخرى لفرض شروطها في المستقبل.