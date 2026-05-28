خبير استراتيجي: باكستان تبذل جهودًا مكثفة لدعم التهدئة بين إيران وأمريكا

قال زاهد محمود، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام، إن وسائل الإعلام الأمريكية والآسيوية تواصل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق أو ورقة تفاهم نهائية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن باكستان تبذل جهودًا كبيرة من أجل التوسط بين الجانبين ودعم فرص الوصول إلى تسوية محتملة.

وأضاف محمود، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الجهود لا تستهدف فقط تهدئة الأوضاع في المنطقة، بل تسعى أيضًا إلى تحقيق الاستقرار العالمي، خاصة في ظل التأثيرات الواسعة التي خلفتها الأزمة الحالية على مختلف دول العالم، مؤكدًا أن إسلام آباد حريصة على تجنب أي تحركات قد تعرقل فرص إتمام الاتفاق أو تدفع نحو مزيد من التصعيد.

وأشار إلى أن المشهد لا يزال معقدًا بسبب طبيعة المواجهة الممتدة بين إيران والولايات المتحدة منذ أكثر من 47 عامًا، إلا أن التحركات الدبلوماسية والسياسية الجارية قد تسهم في سد الفجوة بين الطرفين، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه المساعي إلى إنهاء الأزمة خلال الساعات الـ24 إلى 36 المقبلة عبر حلول سياسية ودبلوماسية.