قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.. التنمية المحلية تعلن تشغيل مجزر «كلح الجبل» بإدفو بطاقة 20 رأس ماشية في الساعة
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
واشنطن تؤكد التزامها العميق برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟
قفزة عالمية.. كيف تحولت القاهرة إلى عاصمة السيارات الذكية في إفريقيا؟
نفرة الحجاج إلى مزدلفة عبر أطول ممر مشاة في العالم
إعلام عبري: أي اتفاق مع إيران لن يغير انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الباكستاني: إسلام آباد لن تنضم إلى أي اتفاق يتعارض مع مبادئها ولا تثق بإسرائيل

خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني
خواجة محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني
القسم الخارجي

أكد خواجة محمد آصف أن باكستان تتمسك بثوابتها السياسية ومواقفها المعلنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على أن بلاده لن تكون جزءًا من أي اتفاق أو ترتيبات تتعارض مع مبادئها أو مصالحها الوطنية.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، في تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حذفت فيما بعد بإدعاء معاداتها لـ اسرائيل بواسطة الموقع ذاته - إن إسلام آباد ترفض الانخراط في أي تفاهمات لا تنسجم مع سياساتها الراسخة، مؤكدًا أن موقف بلاده يستند إلى اعتبارات مبدئية وسيادية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.

وفي سياق حديثه، أعرب الوزير عن عدم ثقته بإسرائيل، قائلًا إن باكستان لا يمكنها الوثوق بها "ولو ليوم واحد"، في تصريح يعكس استمرار الموقف الباكستاني التقليدي تجاه الدولة العبرية في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الجانبين.

وأشار آصف إلى أن هذا الموقف ينعكس أيضًا في بعض الجوانب الرسمية للدولة، لافتًا إلى أن جواز السفر الباكستاني لا يتضمن إسرائيل ضمن الوجهات المعترف بالسفر إليها، في إشارة إلى السياسة الباكستانية المعمول بها منذ عقود بشأن عدم الاعتراف بإسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة، وسط نقاشات متزايدة حول ترتيبات إقليمية وتحالفات جديدة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ويرى مراقبون أن تصريحات وزير الدفاع الباكستاني تعكس حرص إسلام آباد على التأكيد مجددًا على ثوابتها في السياسة الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.

وتتبنى باكستان موقفًا رسميًا داعمًا لقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، كما تشدد في مناسبات عدة على أن أي تغيير في موقفها من إسرائيل يبقى مرتبطًا بالتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وتحظى تصريحات المسؤولين الباكستانيين بشأن هذه الملفات بمتابعة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، نظرًا للدور الذي تلعبه باكستان في القضايا الإسلامية والإقليمية، ولأهمية مواقفها في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

خواجة محمد آصف باكستان وزير الدفاع الباكستاني إسلام آباد إسرائيل السياسة الباكستانية الاعتراف بإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

ترشيحاتنا

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مزرعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

فرد أمن

12 ساعة واقف من غير كرسي.. منشور صادم عن فرد أمن داخل مول شهير يشعل السوشيال ميديا

بالصور

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد