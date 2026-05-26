الأردن وقطر يؤكدان دعم جهود الوساطة لخفض التصعيد بالمنطقة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أهمية تكاتف الجهود لإنجاح الوساطة والتوصل إلى حل شامل ومستدام يعالج جذور الأزمة ويحول دون تجدد التوتر والتصعيد.

وبحث الصفدي والشيخ محمد في اتصال هاتفي علاقات التعاون بين الأردن وقطر وآفاق تعزيزها، والأوضاع الإقليمية، وجهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الوزيران استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.