ترامب يبحث مع نتنياهو تطورات إيران والمنطقة.. واستهداف قيادي بحماس في غزة

أفاد موقع أكسيوس، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري حاليًا اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات الأوضاع في إيران ولبنان وعدد من الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مستجدات المشهد الإقليمي

وبحسب المصدر، تناولت المحادثات مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التوترات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

عملية عسكرية في قطاع غزة

وفي سياق متصل، أعلن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، الذي وصفه البيان بأنه القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس.

