تسريب محتمل لبيانات آلاف العملاء .. تحقيقات تنال ترامب موبيل فما القصة؟

أعلنت شركة ترامب موبايل عن بدء تحقيق في مشكلة أمنية محتملة تمس "بيانات بعض العملاء". ويتزامن ذلك مع بدء الشركة بتوزيع هواتفها الذكية T1 المصممة خصيصًا.



تقوم شركة اتصالات أطلقتها شركة عائلة دونالد ترامب بالتحقيق في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، والتي يبدو أنها كشفت البيانات الشخصية لما يقدر بنحو 27000 شخص سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون.

الثغرات الأمنية

وقالت شركة ترامب موبايل في بيان لها إنها تحقق في الأمر بمساعدة متخصصين مستقلين في مجال الأمن السيبراني حيث يبدو أن الأسماء الكاملة والعناوين وأرقام هواتف الأشخاص الذين قاموا بملء نماذج الطلب المسبق قد تم الكشف عنها.



وقالت الشركة إنه تم الآن وضع ضمانات إضافية وإجراءات مراقبة، وأنها "تقوم أيضاً بتقييم أي التزامات إخطار سارية".

قالت شركة ترامب موبايل إنه يجب على العملاء توخي الحذر من أي رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات أو رسائل نصية مشبوهة تتعلق بطلباتهم، وأن الشركة " لن تطلب من العملاء تقديم معلومات الدفع أو كلمات المرور أو غيرها من المعلومات الحساسة من خلال اتصالات غير مرغوب فيها".

على الجانب الآخر فقد تزامن هذا الاكتشاف مع بدء شركة ترامب موبايل في توزيع هواتفها الذكية T1 المصممة خصيصًا بعد تأخير دام قرابة 10 أشهر وتراجعها عن وعدها الأولي بتصنيع الهواتف في الولايات المتحدة.

قال مبرمج أسترالي لصحيفة الجارديان يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ ما يقرب من 20 عامًا وطلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من أن يكون هدفًا لهجمات شخصية إنه اكتشف بالصدفة الثغرات الأمنية المحتملة للموقع وأبلغ عنها إلى شركة ترامب موبايل.

قام جوناثان سوما، المبرمج والأستاذ بجامعة كولومبيا في نيويورك، بمراجعة الشفرة التي اكتشفها الباحث الأسترالي ونسخها من موقع ترامب موبايل. وأوضح سوما أن الموقع كان يستخدم نموذجًا شائعًا للتجارة الإلكترونية، حيث يُضاف الرقم "1" إلى قائمة الطلبات المحتملة مع كل طلب محتمل، ليصل إجمالي الطلبات المحتملة إلى 27,224 طلبًا بناءً على المعلومات المتاحة.

خدمة الهاتف الخلوي

تأتي أنباء الثغرة الأمنية بعد مرور عام تقريبًا على إطلاق مؤسسة ترامب لخدمة الهاتف الخلوي ومنتج الهاتف الذكي في يونيو 2025 بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق حملة دونالد ترامب الرئاسية.

في ذلك الوقت، أعلن ابنا ترامب، إريك ودونالد جونيور، عن خطط لإصدار "هاتف ذكي ذهبي أنيق" جديد سيتم "تصميمه وبناؤه بفخر في الولايات المتحدة للعملاء الذين يتوقعون الأفضل من شركة الاتصالات الخاصة بهم".