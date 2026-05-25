قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم
تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات.. اليوم
إلى صعيد الرحمة.. بدء نقل حجاج القرعة إلى عرفات لأداء الركن الأعظم غدا | صور
استقرار سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
يوم التروية.. مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر
التقارير الطبية المطلوبة لتقديم الطلاب “ذوي الاعاقة” على نظام الدمج بالمدارس
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول طبقا لقانون الري
حكم الحج لمن عليه ديون مؤجلة وأقساط كبيرة.. الإفتاء تجيب
أفضل دعاء في يوم التروية للصائمين.. ردده للمغرب ولن يردك الله خائبا
مدمرات أمريكية مزودة بالليزر تدخل ساحة المواجهة.. واشنطن تختبر سلاحا لتعطيل قدرات إيران
سب طبيبة وضرب أهلها.. سمسمار عقارات في المقطم يواجه هذه العقوبة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف Xiaomi 17 Max
هاتف Xiaomi 17 Max
لمياء الياسين


أُطلق هاتف Xiaomi 17 Max الأسبوع الماضي ، وبدأ بيعه رسميًا في الصين ابتداءً من اليوم. ويُعدّ هذا الجهاز الطراز الرائد ذو الشاشة الكبيرة في سلسلة Xiaomi 17، كما أنه يتميز بأكبر بطارية من Xiaomi بسعة 8000 مللي أمبير.

 هاتف Xiaomi 17 Max

يبدأ سعر هاتف Xiaomi 17 Max من 4299 يوانًا صينيًا (حوالي 630 دولارًا أمريكيًا أو 60800 روبية هندية) لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين. أما نسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت فتبلغ تكلفتها 4599 يوانًا صينيًا (حوالي 675 دولارًا أمريكيًا).

 هاتف Xiaomi 17 Max

إذا كنت ترغب في مساحة تخزين أكبر، يمكنك إما اختيار الإصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 4899 يوان (حوالي 720 دولارًا)، أو الطراز الأفضل 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 5299 يوان (حوالي 780 دولارًا).

يتوفر الهاتف الذكي بألوان الأبيض والأزرق السماوي والأسود ورغم أن موعد الإطلاق لم يصرح به بعد  إطلاق شاومي لهذا الطراز عالميًا، 

مواصفات هاتف شاومي 17 ماكس

 تم تجهيز هاتف Xiaomi 17 Max بشاشة SuperPixel مقاس 6.9 بوصة بتردد 120 هرتز والتي توفر دقة 2K مع استهلاك طاقة أقل من شاشة 1.5K.

يحتوي الجزء الأمامي أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية من نوع لايكا بدقة 200 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وعدسة لايكا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.
ومن بينها، تدعم عدسة التقريب المقربة للمنظار تقريبًا بصريًا بمقدار 3x، وتقريبًا بصريًا بدون فقدان للجودة بمقدار 6x، وتقريبًا ماكرو بمقدار 15 سم.
وبالمثل، تحتوي بطارية Xiaomi  بسعة 8000 مللي أمبير على نسبة سيليكون تصل إلى 16% وكثافة طاقة تبلغ 894 واط/لتر. كما أنها تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط والشحن السريع اللاسلكي بقدرة 50 واط.
يُعد هاتف Xiaomi 17 Max حاليًا هاتف Xiaomi الذي يتمتع بأطول عمر للبطارية، حيث يصل عمر البطارية الإجمالي إلى 20.8 ساعة ووقت تشغيل الفيديو إلى 33.3 ساعة في الاختبارات الفعلية ، وهو ما يتجاوز حتى عمر البطارية الإجمالي لهاتفين من طراز iPhone 17 Pro Max.

هاتف Xiaomi 17 Max ذاكرة الوصول العشوائي الشحن السريع الشحن السريع السلكي هاتف Xiaomi تشغيل الفيديو عمر البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

النادي الأهلي

نجم الأهلي يطلب الرحيل بسبب ضعف نسبة مشاركته في المباريات

«الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

الاهلي

مصدر داخل اتحاد الكرة يكشف الموقف القانوني للأهلي حال التقدم بشكوى ضد الزمالك

الاهلي والزمالك

أحمد حسن يثير الجدل بشأن موقف الأهلي من أزمة الرخصة الأفريقية للزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

روبيو: أمام إيران خياران.. اتفاق جيد أو تصعيد جديد

أرشيفية

السعودية وقطر يبحثان خفض التصعيد لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

إندونيسيا: افتتاح سفارة مزعومة لـ "أرض الصومال" في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي

إندونيسيا: افتتاح سفارة مزعومة لأرض الصومال في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي

بالصور

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد