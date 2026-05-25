بميزات احترافية شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته



أُطلق هاتف Xiaomi 17 Max الأسبوع الماضي ، وبدأ بيعه رسميًا في الصين ابتداءً من اليوم. ويُعدّ هذا الجهاز الطراز الرائد ذو الشاشة الكبيرة في سلسلة Xiaomi 17، كما أنه يتميز بأكبر بطارية من Xiaomi بسعة 8000 مللي أمبير.

يبدأ سعر هاتف Xiaomi 17 Max من 4299 يوانًا صينيًا (حوالي 630 دولارًا أمريكيًا أو 60800 روبية هندية) لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين. أما نسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت فتبلغ تكلفتها 4599 يوانًا صينيًا (حوالي 675 دولارًا أمريكيًا).

إذا كنت ترغب في مساحة تخزين أكبر، يمكنك إما اختيار الإصدار 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 4899 يوان (حوالي 720 دولارًا)، أو الطراز الأفضل 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 5299 يوان (حوالي 780 دولارًا).

يتوفر الهاتف الذكي بألوان الأبيض والأزرق السماوي والأسود ورغم أن موعد الإطلاق لم يصرح به بعد إطلاق شاومي لهذا الطراز عالميًا،

مواصفات هاتف شاومي 17 ماكس

تم تجهيز هاتف Xiaomi 17 Max بشاشة SuperPixel مقاس 6.9 بوصة بتردد 120 هرتز والتي توفر دقة 2K مع استهلاك طاقة أقل من شاشة 1.5K.

يحتوي الجزء الأمامي أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية من نوع لايكا بدقة 200 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وعدسة لايكا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

ومن بينها، تدعم عدسة التقريب المقربة للمنظار تقريبًا بصريًا بمقدار 3x، وتقريبًا بصريًا بدون فقدان للجودة بمقدار 6x، وتقريبًا ماكرو بمقدار 15 سم.

وبالمثل، تحتوي بطارية Xiaomi بسعة 8000 مللي أمبير على نسبة سيليكون تصل إلى 16% وكثافة طاقة تبلغ 894 واط/لتر. كما أنها تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط والشحن السريع اللاسلكي بقدرة 50 واط.

يُعد هاتف Xiaomi 17 Max حاليًا هاتف Xiaomi الذي يتمتع بأطول عمر للبطارية، حيث يصل عمر البطارية الإجمالي إلى 20.8 ساعة ووقت تشغيل الفيديو إلى 33.3 ساعة في الاختبارات الفعلية ، وهو ما يتجاوز حتى عمر البطارية الإجمالي لهاتفين من طراز iPhone 17 Pro Max.