بشاشة خارقة وبطارية عملاقةموتورولا تكشف عن هاتف Edge 70 Pro

شوّقت موتورولا السوق العالمية بهاتفها الجديد Edge، والآن حددت موعد إطلاقه رسميًا. أكدت الشركة أن هاتف Motorola Edge 70 Pro+ سيُطرح في الأسواق العالمية يوم 4 يونيو، أي يوم الخميس المقبل .

مواصفات هاتف Motoroal Edge 70 Pr

تشير الشائعات إلى أن هاتف موتورولا إيدج 70 برو بلس سيأتي بشاشة OLED منحنية رباعياً بحجم 6.8 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما يُقال إن سطوع الشاشة يصل إلى 5200 شمعة/م².

أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يُجهز الجهاز بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية، يتكون من ثلاث عدسات: عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل (تقريب بصري 3.5x). ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، سيحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

سيعمل الجهاز داخلياً بمعالج Dimensity 8500 Extreme. أما من ناحية البرمجيات، فسيعمل بنظام Android 16 المبني على واجهة Hello UX، ومن المتوقع أن يتلقى ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android.

سيأتي هاتف موتورولا إيدج 70 برو بلس ببطارية كبيرة سعتها 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط. كما أكدت الشركة دعم الشحن اللاسلكي، مما يميز طراز برو بلس عن طراز إيدج 70 برو العادي.

كشفت الإعلانات التشويقية السابقة عن عدة خيارات لتصميم اللوحة الخلفية، بما في ذلك الساتان الفاخر، والخشب المنحوت، ونسيج مستوحى من قماش التويل. ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف الذكي بألوان متعددة، تشمل البني والأحمر والأزرق المخضر.

سيُطرح هاتف موتورولا إيدج 70 برو للبيع عبر موقع فليبكارت بعد إطلاقه. وبينما لا تزال تفاصيل السعر الرسمية طي الكتمان، تشير تقارير سابقة إلى أن سعر الهاتف قد يكون أقل من 50,000 روبية هندية في الهند.