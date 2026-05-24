بميزات ثورية.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفي Xiaomi 17Tو17T Pro في الأسواق العالمية يوم 28 مايو وذلك قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ

تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف Xiaomi 17T القياسي قد يُطرح بسعر 2599 درهمًا إماراتيًا، وهو ما يعادل تقريبًا 708 دولارًا أمريكيًا أو 68000 روبية هندية.

سعر هاتف Xiaomi 17T

تشير تسريبات منفصلة إلى أن سعر هاتف Xiaomi 17T سيبدأ من 33,999 بيزو فلبيني (553 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. أما نسخة 512 جيجابايت، فقد يصل سعرها إلى 37,999 بيزو فلبيني (618 دولارًا أمريكيًا). في حين أن سعر هاتف Xiaomi 17T Pro قد يبدأ من 45,999 بيزو فلبيني (748 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 256 جيجابايت، ويصل إلى 47,999 بيزو فلبيني (780 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 512 جيجابايت.

هاتفا شاومي 17T و17T برو

في غضون ذلك، في روسيا، قد يبدأ سعر هاتف Xiaomi 17T من 51,625 روبل روسي (725 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 256 جيجابايت، ويصل إلى 54,537 روبل روسي (766 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 512 جيجابايت. أماهاتف Xiaomi 17T Pro، فقد تم طرحه بسعر 68,535 روبل روسي (963 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 256 جيجابايت، بينما ظهر الطراز الأفضل بسعة 1 تيرابايت بسعر 81,861 روبل روسي (1,150 دولارًا أمريكيًا).

لا تعكس التحويلات المباشرة للعملات أسعار التجزئة الفعلية بين المناطق، لكن التسريبات تشير مجتمعةً إلى أن سعر سلسلة هواتف Xiaomi 17T قد يتراوح بين 700 و1100 دولار أمريكي، وذلك بحسب الطراز وسعة التخزين. كما أشارت تسريبات أوروبية سابقة إلى أن سعر Xiaomi 17T Pro قد يصل إلى 1000 يورو في بعض الأسواق.

مواصفات هاتفي Xiaomi 17T و Xiaomi 17T Pro

من المتوقع أن يقدم هاتف Xiaomi 17T، بسعره الحالي، شاشة بحجم 6.59 بوصة بدقة 2756 × 1268 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

أما طراز Pro، فقد يتميز بشاشة أكبر بحجم 6.83 بوصة بدقة أعلى تبلغ 2772 × 1280 بكسل ومعدل تحديث أسرع يبلغ 144 هرتز.

سيستخدم الطراز القياسي معالج MediaTek Dimensity 8500 Ultra، بينما قد يأتي طراز Pro بمعالج Dimensity 9500. ومن المتوقع أن يتضمن كلا الجهازين ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، على الرغم من أن طراز Pro قد يحصل أيضًا على إصدار بسعة 1 تيرابايت في بعض المناطق.

ووفقا للتسريبات سيحتوي هاتف Xiaomi 17T على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 67 وات، بينما قد يحتوي هاتف 17T Pro على بطارية أكبر بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 وات وشحن لاسلكي بقوة 50 وات.

بالنسبة للكاميرات، من المتوقع أن يتميز كلا الهاتفين بإعداد خلفي ثلاثي يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.