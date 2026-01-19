قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تفاجئ مستخدميها بتقنية مبتكرة .. ما القصة؟

هواتف شاومي 17 برو
هواتف شاومي 17 برو
لمياء الياسين

فاجأت هواتف شاومي 17 برو المستهلكين بشاشة ماجيك باك ، ويبدو أن الشركة ستواصل استخدام هذه الشاشة المبتكرة في سلسلة شاومي 18. ولكن هذه المرة، من المرجح أن تشهد شاشة ماجيك باك تطوراً كبيراً.

كشف موقع SmartPikachu أن شركة شاومي بدأت باستكشاف مواد متطورة للشاشات الخلفية لسلسلة هواتف شاومي 18. ولدى الشركة المصنعة خطط جديدة لهذا القطاع هذا العام.

أشار المُسرّب إلى أن طرازات Xiaomi 18 Pro القادمة ستعتمد شاشات عرض حقيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي و ربما سيحصل المستخدمون على مزايا أكثر إثارة للاهتمام على الشاشة الخلفية.

بعد التسريب، تكهّن بعض مستخدمي الإنترنت برؤية الشاشة الخلفية مع النسخة الأساسية أيضًا هذا العام. إذا حدث ذلك، فسترتفع إيرادات مبيعات الشركة المصنّعة للأجهزة الأصلية إلى مستويات قياسية جديدة.

هواتف شاومي

 الشاشة الخلفية لسلسلة هواتف شاومي 18
 

من جهة أخرى، أبدى بعض مستخدمي الإنترنت اهتماماً ضئيلاً بهذه الإضافة، وتوقعوا بدلاً منها بطارية أكبر أو مكبرات صوت أفضل. ووفقاً لبعض المستخدمين، فإن التصميم الجديد في الجهة الخلفية يشغل مساحة كان من الممكن استغلالها لتحسين مستشعرات الكاميرا وغيرها من المواصفات.

يحقق هاتفا Xiaomi 17 Pro و Pro Max مبيعات هائلة في السوق بفضل ميزة الشاشة الخلفية المذهلة. إنها بلا شك خطوة فريدة للتفوق على هواتف iPhone 17 Pro . لكن يبدو أن شريحة من المستهلكين لم تُعجب بهذا التحديث.

ومن جانبها تُركّز شاومي حاليًا على إضافة المزيد من الميزات المُثيرة للاهتمام إلى شاشة "ماجيك سكرين" في هواتف Xiaomi 17 Pro. 

هواتف شاومي هواتف شاومي 17 برو هواتف شاومي 18 مستشعرات الكاميرا هواتف iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟

ماذا أفعل إذا عاهدت الله على شيء ثم خالفت العهد؟..الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

ناصر منسي

شوبير يكشف عن أزمة قبل رحيل ناصر ماهر

خالد الغندور

خالد الغندور: وتظل مصر متصدرة المشهد الأفريقي بـ 7 ألقاب

ساديو ماني

لقطة أعادت الروح للسنغال.. فايق يعلق على تصرف ماني

بالصور

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
طريقة اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
احمرXاحمر..مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
الفلفل الحار..لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد