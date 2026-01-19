شاومي تفاجئ مستخدميها بتقنية مبتكرة .. ما القصة؟

فاجأت هواتف شاومي 17 برو المستهلكين بشاشة ماجيك باك ، ويبدو أن الشركة ستواصل استخدام هذه الشاشة المبتكرة في سلسلة شاومي 18. ولكن هذه المرة، من المرجح أن تشهد شاشة ماجيك باك تطوراً كبيراً.

كشف موقع SmartPikachu أن شركة شاومي بدأت باستكشاف مواد متطورة للشاشات الخلفية لسلسلة هواتف شاومي 18. ولدى الشركة المصنعة خطط جديدة لهذا القطاع هذا العام.

أشار المُسرّب إلى أن طرازات Xiaomi 18 Pro القادمة ستعتمد شاشات عرض حقيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي و ربما سيحصل المستخدمون على مزايا أكثر إثارة للاهتمام على الشاشة الخلفية.

بعد التسريب، تكهّن بعض مستخدمي الإنترنت برؤية الشاشة الخلفية مع النسخة الأساسية أيضًا هذا العام. إذا حدث ذلك، فسترتفع إيرادات مبيعات الشركة المصنّعة للأجهزة الأصلية إلى مستويات قياسية جديدة.

هواتف شاومي

الشاشة الخلفية لسلسلة هواتف شاومي 18



من جهة أخرى، أبدى بعض مستخدمي الإنترنت اهتماماً ضئيلاً بهذه الإضافة، وتوقعوا بدلاً منها بطارية أكبر أو مكبرات صوت أفضل. ووفقاً لبعض المستخدمين، فإن التصميم الجديد في الجهة الخلفية يشغل مساحة كان من الممكن استغلالها لتحسين مستشعرات الكاميرا وغيرها من المواصفات.

يحقق هاتفا Xiaomi 17 Pro و Pro Max مبيعات هائلة في السوق بفضل ميزة الشاشة الخلفية المذهلة. إنها بلا شك خطوة فريدة للتفوق على هواتف iPhone 17 Pro . لكن يبدو أن شريحة من المستهلكين لم تُعجب بهذا التحديث.

ومن جانبها تُركّز شاومي حاليًا على إضافة المزيد من الميزات المُثيرة للاهتمام إلى شاشة "ماجيك سكرين" في هواتف Xiaomi 17 Pro.