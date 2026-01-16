شاومي تفاجئ مستخدميها.. تحديث HyperOS 3 يحسن الأداء على هذه الهواتف

بدأت شركة شاومي، في طرح تحديث تجريبي جديد لمشغل HyperOS 3 Launcher، في خطوة تهدف إلى تحسين استقرار النظام ومعالجة مشكلات تعدد المهام التي اشتكى منها بعض المستخدمين خلال الفترة الماضية.

ويحمل التحديث التجريبي الجديد رقم الإصدار 6.01.05.1949-01122103، ويركز بشكل أساسي على إصلاح أعطال تتعلق بالتنقل والعرض داخل شاشة التطبيقات الحديثة Recent Apps، مع إدخال مجموعة من التحسينات المرئية والأدائية.

وبحسب ما كشفته شاومي، يشمل التحديث عددًا من التعديلات البارزة، من بينها:

- جعل الانتقالات الأفقية بين بطاقات التطبيقات أكثر سلاسة

- حل مشكلات أزرار التطبيقات التي كانت تظهر في ظروف معينة

- منع تداخل أو اقتطاع بطاقات التطبيقات أثناء تعدد المهام

- إيقاف الاهتزاز غير المتوقع عند الضغط المطوّل

- تحسين توافق ألوان الأزرار مع الوضع الداكن

- معالجة أخطاء العرض عند مسح التطبيقات أو استخدام وضع تقسيم الشاشة

وتهدف هذه التحسينات إلى جعل التنقل بين التطبيقات أكثر انسيابية، مع تقليل العيوب البصرية التي قد تؤثر في تجربة الاستخدام اليومية.

HyperOS 3

أجهزة شاومي المؤهلة للتحديث

أوضحت شاومي أن هذا التحديث التجريبي يقتصر حاليا على الهواتف التي تدعم أو تعمل بالفعل بنظام HyperOS 3، وتشمل القائمة الأجهزة التالية:

سلسلة Xiaomi 14

سلسلة Xiaomi 15

سلسلة Xiaomi 17

هاتف Redmi K80 Ultra

سلسلة Redmi K90

هاتف Redmi Turbo 4 Pro

وتعمل هذه الأجهزة بنظام HyperOS 3 أو يمكنها تثبيت النسخة التجريبية منه، كما يمكن أن يصل تحديث المشغل إلى النسخ العالمية من هذه الهواتف في حال توافقها مع النظام الجديد.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير أخرى تشير إلى حصول عدد من هواتف شاومي وRedmi وPOCO على دعم ممتد لتحديثات HyperOS قد يصل إلى خمس سنوات، في إشارة إلى توجه الشركة لتعزيز عمر أجهزتها البرمجي وتحسين تجربة المستخدم على المدى الطويل.