كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. ردد 310 أدعية في وقت تحقيق الأمنيات
أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب
ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج
"ريكسوس ليفينج" تظهر عالمياً لأول مرة في قلب القاهرة.. تحويل مركز التجارة العالمي لوجهة فندقية فاخرة
قرار منتصف الليل.. قبول استقالة حكومة اليمن وتكليف الزنداني برئاسة الوزراء
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
شاومي تفاجئ مستخدميها.. تحديث HyperOS 3 يحسن الأداء على هذه الهواتف

تحديث HyperOS 3
تحديث HyperOS 3

بدأت شركة شاومي، في طرح تحديث تجريبي جديد لمشغل HyperOS 3 Launcher، في خطوة تهدف إلى تحسين استقرار النظام ومعالجة مشكلات تعدد المهام التي اشتكى منها بعض المستخدمين خلال الفترة الماضية.

ويحمل التحديث التجريبي الجديد رقم الإصدار 6.01.05.1949-01122103، ويركز بشكل أساسي على إصلاح أعطال تتعلق بالتنقل والعرض داخل شاشة التطبيقات الحديثة Recent Apps، مع إدخال مجموعة من التحسينات المرئية والأدائية.

وبحسب ما كشفته شاومي، يشمل التحديث عددًا من التعديلات البارزة، من بينها:

- جعل الانتقالات الأفقية بين بطاقات التطبيقات أكثر سلاسة

- حل مشكلات أزرار التطبيقات التي كانت تظهر في ظروف معينة

- منع تداخل أو اقتطاع بطاقات التطبيقات أثناء تعدد المهام

- إيقاف الاهتزاز غير المتوقع عند الضغط المطوّل

- تحسين توافق ألوان الأزرار مع الوضع الداكن

- معالجة أخطاء العرض عند مسح التطبيقات أو استخدام وضع تقسيم الشاشة

وتهدف هذه التحسينات إلى جعل التنقل بين التطبيقات أكثر انسيابية، مع تقليل العيوب البصرية التي قد تؤثر في تجربة الاستخدام اليومية.

HyperOS 3

أجهزة شاومي المؤهلة للتحديث

أوضحت شاومي أن هذا التحديث التجريبي يقتصر حاليا على الهواتف التي تدعم أو تعمل بالفعل بنظام HyperOS 3، وتشمل القائمة الأجهزة التالية:

سلسلة Xiaomi 14

سلسلة Xiaomi 15

سلسلة Xiaomi 17

هاتف Redmi K80 Ultra

سلسلة Redmi K90

هاتف Redmi Turbo 4 Pro

وتعمل هذه الأجهزة بنظام HyperOS 3 أو يمكنها تثبيت النسخة التجريبية منه، كما يمكن أن يصل تحديث المشغل إلى النسخ العالمية من هذه الهواتف في حال توافقها مع النظام الجديد.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير أخرى تشير إلى حصول عدد من هواتف شاومي وRedmi وPOCO على دعم ممتد لتحديثات HyperOS قد يصل إلى خمس سنوات، في إشارة إلى توجه الشركة لتعزيز عمر أجهزتها البرمجي وتحسين تجربة المستخدم على المدى الطويل.

