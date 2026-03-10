قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رتبوا البيت من جديد.. رد فعل غير متوقع من شوبير بعد خسارة الأهلي
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام

هاجر رزق

أعلن حزب الله الثلاثاء، عن مجموعة من الاستهدافات الجديدة التي نفذها ضد قواعد إسرائيلية للمرة الأولى شمال إسرائيل فيما كشف عن معركة حامية الوطيس يخوضها مقاتلوه بالخيام جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه "استهدف للمرة الأولى قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الاسرائيلية 35 كلم، بسرب من المسيرات الانقضاضية"، وأعلن كذلك عن "استهدافه قاعدة تل هشومير مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم بمسيرتين انقضاضيتين".

كما استهدف حزب الله "تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة الخانوق في قرية عيترون بقذائف المدفعية، وتجمعا آخر في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخية".‏


 

وفي سلسلة بيانات، أعلن حزب الله "استهدافه مربض مدفعية قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية، بصلية صاروخية، وثكنة يفتاح بصلية أخرى، وقاعدة غيفع بصواريخ نوعية".


 

في غضون ذلك أعلن حزب الله أن "مقاتليه تصدوا  لمحاولة تقدم القوات الاسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في محيط المعتقل وحققوا إصابات مؤكدة لدبابتين من نوع ميركافا، شوهدت إحداهما تحترق"، مشيرا إلى أنه "خلال محاولات العدو سحب الدبابتين عمد المجاهدون مجددا إلى استهداف قوات الإخلاء بالأسلحة المناسبة وسط اشتباكات ضارية مع القوة الإسرائيلية المتقدمة".


 

وفي بيانا ثاني حول الاشتباكات في الخيام، قال حزب الله إنه "استكمالا للمواجهة البطولية التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية في هذه الأثناء عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام قام المجاهدون باستدراج قوات العدو إلى نقطة كمين محكم أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركة ولدى وصولهم إلى نقطة المقتل، استهدفهم المجاهدون بالأسلحة المناسبة محققين إصابة مباشرة لدبابة ميركافا هي الثالثة في هذا الاشباك المستمر".

منظومة الدفع الإلكترونية
نيسان روج 2027
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
