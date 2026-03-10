قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2026 في السعودية

صبري طلبه

تقدم بيجو الفرنسية باقة كبيرة من إصداراتها في السوق السعودي، منها النسخة صاحبة الرقم 408 موديل 2026، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات الرياضية.

أبعاد بيجو 408 

تأتي السيارة بيجو 408 بهيكل يعتمد على نسبة طول 4,687 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,848 ملم، أما الارتفاع فيبلغ حوالي 1,486 ملم، كما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,785 ملم، وتضم السيارة صندوق أمتعة بسعة 536 لترًا، وتكتمل التجهيزات الخارجية بعجلات ألمنيوم يتراوح مقاسها بين 18 و20 بوصة حسب الفئة، إضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

بيجو 408 موديل 2026

محرك بيجو 408 

تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر مكون من أربع أسطوانات، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 215 حصانًا عند 5,500 دورة في الدقيقة، بينما يبلغ عزم الدوران 300 نيوتن متر ويتوفر عند 2,000 دورة في الدقيقة.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات يعمل على نقل القوة إلى العجلات الأمامية، ومعدل استهلاك للوقود يصل إلى 15.7 كيلومتر لكل لتر، كما تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 52 لترًا.

بيجو 408 موديل 2026

مقصورة بيجو 408 

تقدم السيارة مجموعة من التقنيات ابرزها شاشة رقمية للعدادات بقياس 10 بوصات تعرض البيانات الأساسية الخاصة بالقيادة، إلى جانب شاشة أخرى تعمل باللمس بالحجم نفسه مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، ويدعم النظام إمكانية ربط الهواتف الذكية عبر تقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح باستخدام التطبيقات والخرائط والمكالمات.

كما يتوفر نظام صوتي من نوع Hi-Fi مزود بـ 6 سماعات، إلى جانب خاصية التعرف على الأوامر الصوتية ونظام ملاحة مدمج يساعد السائق على الوصول إلى الوجهات المختلفة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، كما تأتي المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التدفئة بالإضافة إلى تقنية التدليك.

بيجو 408 موديل 2026

بيجو 408 ووسائل الحماية 

زودت السيارة بيجو 408 بمجموعة من أنظمة السلامة تشمل هذه ست وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني ونظام المكابح المانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تضم السيارة نظام تثبيت سرعة متكيف، حساسات ركن، كاميرا محيطة.

وتتضمن السيارة عددًا من أنظمة المساعدة المتقدمة مثل التحذير عند مغادرة المسار ومساعد البقاء في المسار، إضافة إلى نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كما توفر السيارة نظام الكشف عن النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور القادمة من الخلف، إلى جانب التعرف على إشارات المرور. 

بيجو 408 موديل 2026

سعر بيجو 408 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة بيجو 408 موديل 2026 في السعودية بسعر يبدأ من نحو 140,300 ريال.

