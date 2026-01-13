قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بيجو تقدم سيارتها 408 فاستباك الجديدة.. صور

صبري طلبه

كشفت شركة بيجو عن النسخة الجديدة من سيارتها 408 فاستباك، خلال مشاركتها في معرض بروكسل للسيارات المقام في العاصمة البلجيكية، في خطوة تؤكد استمرار العلامة الفرنسية في تطوير طرازاتها ذات الطابع الرياضي العصري.

ويأتي الطراز المحدث ليعزز مكانة 408 ضمن فئة السيارات التي تمزج بين ملامح الكروس أوفر وخطوط الفاستباك الانسيابية، مع تحديثات واضحة على مستوى التصميم والتقنيات ومنظومات الحركة، إلى جانب الإطلالة الأكثر شراسة صاحبة المخالب المضيئة.

الأداء الفني لسيارة بيجو 408 فاستباك

تطرح بيجو 408 الجديدة بخيارات متعددة من أنظمة الدفع الهجينة، تبدأ بنسخة هجينة تقليدية تعتمد على محرك بنزين يولد قوة 143 حصانًا، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات، ويركز هذا الإصدار على تحقيق استهلاك منخفض للوقود، حيث يبلغ المعدل نحو 5.0 لترات لكل 100 كيلومتر وفق دورة WLTP .

نسخة هجينة قابلة للشحن بقدرات أعلى

تقدم بيجو إصدارًا هجينًا قابلًا للشحن يجمع بين محرك بنزين بقوة 178 حصانًا ومحرك كهربائي بقوة 123 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية إلى 237 حصانًا.

وتعمل هذه النسخة ببطارية بسعة 14.6 كيلوواط/ ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 85 كيلومترًا.

وتواصل نسخة E-408 الكهربائية اعتمادها على بطارية من نوع NMC بسعة 58.2 كيلوواط/ ساعة، مع محرك كهربائي يولد قوة 210 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر، وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 456 كيلومترًا وفق دورة WLTP، ما يضعها ضمن الخيارات العملية في فئتها. 

كما تدعم السيارة تقنيات حديثة مثل Plug and Charge لتسهيل عملية الشحن، ووظيفة Vehicle to Load التي تسمح بتوفير طاقة تصل إلى 3.5 كيلوواط لتشغيل الأجهزة الخارجية، إلى جانب إمكانية تحديد حد الشحن عند 80% في أثناء الشحن المنزلي بالتيار المتردد.

تجهيزات وتصميم بيجو 408 فاستباك

حصلت بيجو 408 فاستباك على تحديثات تقنية تعزز تجربة السائق، حيث زُودت بشاشة عدادات رقمية قياس "10 إنش" مع رسومات محسّنة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بنفس القياس توفر واجهة أكثر وضوحًا، وتظهر السيارة بعجلات جديدة يتراوح قياسها بين 17 و20 إنشًا، تضيف حضورًا أقوى على الطريق. 

كما حصل الشبك الأمامي على تصميم أكثر تعبيرًا، مع توفر شعار مضاء في الفئات الأعلى، ما يعزز الطابع العصري لواجهة السيارة، وتبرز المصابيح الأمامية بتصميم مقسوم، حيث يتضمن الجزء العلوي 3 وحدات إضاءة مميزة تشبه المخالب، في إشارة واضحة لهوية بيجو التصميمية الحديثة.

