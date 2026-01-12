احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

شهدت حالة الطقس خلال الساعات الماضية في مصر، نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة على نطاق واسع وصل الي حد العواصف الترابية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تقلبات حالة الطقس، وتدهور الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناة-وسيناء-وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية.

كما أكدت الهيئة، أن هناك انخفاض للرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر، مع استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة تغزر أحيانًا، وخلال التقلبات الجوية، هناك عدد من الإرشادات للسائقين، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأتربة، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

- أولا داخل السيارة:

- إغلاق النوافذ بإحكام فور ملاحظة تصاعد الأتربة.

- تشغيل خاصية "تدوير الهواء الداخلي" في نظام التكييف لمنع دخول الغبار.

- التأكد من سلامة فلاتر الهواء وفلتر التكييف بشكل دوري.

- فحص كفاءة المساحات الزجاجية لضمان وضوح الرؤية.

- أثناء القيادة في الأجواء المغبرة:

- تخفيض السرعة بما يتناسب مع مدى الرؤية الأفقية.

- تشغيل الإضاءة الأمامية المنخفضة فقط أثناء السير.

- تجنب استخدام الإضاءة الرباعية إلا في حالة التوقف التام.

- زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادي الحوادث الناتجة عن التوقف المفاجئ.

- في حال انعدام الرؤية، يوصى بالخروج من الطريق والتوقف في مكان آمن بعيدا عن مسارات السير.

الصيانة والجاهزية:

- صيانة فلتر المكيف ليست رفاهية، بل ضرورة للوقاية من الغبار والأتربة الدقيقة.

- متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس والجاهزية باستمرار .