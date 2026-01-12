قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: رئيس مجلس النواب شخصية سياسية ورجل دولة وقضاء
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

شهدت حالة الطقس خلال الساعات الماضية في مصر، نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة على نطاق واسع وصل الي حد العواصف الترابية، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تقلبات حالة الطقس، وتدهور الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى-السواحل الشمالية- الوجه البحرى - مدن القناة-وسيناء-وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة والأتربة المنقولة من مناطق من الصحراء الغربية.

كما أكدت الهيئة، أن هناك انخفاض للرؤية الأفقية على بعض المناطق إلى أقل من 500 متر، مع استمرار فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون متوسطة تغزر أحيانًا، وخلال التقلبات الجوية، هناك عدد من الإرشادات للسائقين، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأتربة، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

- أولا داخل السيارة:

- إغلاق النوافذ بإحكام فور ملاحظة تصاعد الأتربة.

- تشغيل خاصية "تدوير الهواء الداخلي" في نظام التكييف لمنع دخول الغبار.

- التأكد من سلامة فلاتر الهواء وفلتر التكييف بشكل دوري.

- فحص كفاءة المساحات الزجاجية لضمان وضوح الرؤية.

- أثناء القيادة في الأجواء المغبرة:

- تخفيض السرعة بما يتناسب مع مدى الرؤية الأفقية.

- تشغيل الإضاءة الأمامية المنخفضة فقط أثناء السير.

- تجنب استخدام الإضاءة الرباعية إلا في حالة التوقف التام.

- زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادي الحوادث الناتجة عن التوقف المفاجئ.

- في حال انعدام الرؤية، يوصى بالخروج من الطريق والتوقف في مكان آمن بعيدا عن مسارات السير.

الصيانة والجاهزية:

- صيانة فلتر المكيف ليست رفاهية، بل ضرورة للوقاية من الغبار والأتربة الدقيقة.

- متابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس والجاهزية باستمرار .

حالة الطقس العواصف الترابية هيئة الأرصاد الجوية انخفاض للرؤية الأفقية الأمطار السلامة المرورية القيادة اثناء العواصف النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

النصر السعودي

الدوري السعودي.. النصر يتقدم أمام الهلال بهدف كريستيانو في الشوط الأول

حسن المستكاوي

خيالات الواهمين.. المستكاوي يكشف حقيقة خلاف لاعبي المنتخب وحسام حسن

الاهلي

اتفق مع أحد الأندية الخليجية.. الغندور يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي

بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد