قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لمشروعات الطاقة باستثمارات 1.8 مليار دولار
شاهد.. تدريبات قوية لـ السنغال استعدادا لمواجهة مصر بكأس أمم إفريقيا
احتجاجات بلا سقف.. لماذا تربك موجة الغضب الحالية حسابات طهران؟
ما المسموح في تراخيص البناء؟ رابط تقديم الطلبات
تشويش عسكري ضد ستارلينك .. كيف أغلق النظام الإيراني آخر قنوات الاتصال؟
عطية لاشين: لا يجوز تصوير الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
أسرع مشروع| الكهرباء: افتتاح المرحلة الأولى من أوبيليسك للطاقة الشمسية
500 ميجاوات طاقة شمسية و200 ميجاوات تخزين.. مصر تفتتح مشروع «أوبيليسك»
اعتداء صباحي .. قوة للاحتلال تنصب حاجزا أمنيًا في ريف القنيطرة الجنوبي
قانون جديد يهدف لإسقاط محاكمة نتنياهو .. الائتلاف يطرح إلغاء جريمة الاحتيال
نيجيريا تقترب من تحطيم رقم تاريخي بأكثر الأهداف المسجلة في كأس الأمم
تركيا تكشف عن نظام دفاعي بحري جديد لتعطيل الصواريخ الرادارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد سيارتي فيات وسيتروين C3 بنفس الإكصدام

فيات وسيتروين
فيات وسيتروين
عزة عاطف

بدأ المشهد العالمي للسيارات يتغير جذريًا مع حلول عام 2026، حيث لم تعد السيارات الكهربائية حكرًا على الفئات الفاخرة فقط؛ فقد قرر تحالف "ستيلانتس" أن يواجه المنافسة الصينية الشرسة بسلاح "السيارات الشعبية" عبر علامتي فيات وسيتروين، من خلال تقديم طرازات تعتمد على منصة "Smart Car" الموحدة، والتي تهدف لتوفير تنقل كهربائي بسعر يبدأ من مستويات غير مسبوقة تقترب من 20 ألف يورو، مما يفتح الباب أمام فئات جديدة من المستهلكين لامتلاك سيارة أحلامهم فعليًا.

فيات جراند باندا.. عودة الأسطورة بروح كهربائية

تعتبر سيارة "فيات جراند باندا" (Fiat Grande Panda) هي الرهان الأكبر للشركة الإيطالية في عام 2026، حيث أعادت فيات إحياء هذا الاسم الأسطوري بتصميم يمزج بين عبق الماضي وتكنولوجيا المستقبل؛ فتأتي السيارة بطول يقل قليلاً عن 4 أمتار، مما يجعلها مثالية للمدن المزدحمة، ومزودة بمحرك كهربائي يولد قوة 113 حصانًا وبطارية سعة 44 كيلووات ساعة، وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة يصل إلى 320 كم بالشحنة الواحدة، وهو ما يعد كافيًا جدًا للتنقلات اليومية داخل المدن وخارجها تمامًا.

سيتروين e-C3.. الراحة الفرنسية بأرخص سعر ممكن

على الجانب الآخر، تقدم سيتروين سيارتها "e-C3" كأحد أرخص الحلول الكهربائية "الحقيقية" في السوق لعام 2026، حيث تركز الشركة الفرنسية في هذا الطراز على توفير أقصى درجات الراحة عبر نظام تعليق متطور وامتصاص فائق للصدمات. 

وتستهدف سيتروين من خلال هذه السيارة العائلات الصغيرة التي تبحث عن الجدوى الاقتصادية، إذ ستوفر نسخة بمدى أقل (حوالي 200 كم) بسعر يقل عن 20 ألف يورو، لتكون بمثابة ضربة استباقية للمنافسين، مؤكدة أن الوصول للكهرباء لا يتطلب ميزانية ضخمة نهائيًا.

تكنولوجيا تبديل البطاريات وحلول الشحن المبتكرة

لا تتوقف المنافسة عند حدود السعر فقط، بل تمتد لتشمل الحلول التقنية المبتكرة التي تقدمها فيات وسيتروين لعام 2026؛ حيث تتميز "جراند باندا" بوجود كابل شحن مدمج "حلزوني" مخفي خلف الشبكة الأمامية، مما يلغي عناء حمل كابلات الشحن المنفصلة وتوفير مساحة في صندوق الأمتعة؛ كما تدعم السيارات تقنيات شحن سريع تتيح ملء البطارية من 20% إلى 80% في أقل من 26 دقيقة، وهو ما يزيل القلق التقليدي من طول فترات الانتظار ويجعل استخدام السيارات الكهربائية أمرًا سهلاً وميسرًا برمجيًا وتقنيًا.

التحدي الصيني ومستقبل التصنيع في أوروبا

يمثل إطلاق هذه الطرازات ردًا أوروبيًا حاسمًا على غزو السيارات الصينية الرخيصة، حيث تسعى ستيلانتس لتقليل تكاليف الإنتاج عبر توحيد المنصات والمكونات بين فيات وسيتروين؛ ويُتوقع أن يؤدي نجاح هذه الطرازات في عام 2026 إلى تغيير موازين القوى في السوق، حيث سيجبر الشركات الأخرى على خفض أسعارها، مما يجعل عام 2026 هو العام الحقيقي للتحول الكهربائي الشامل، ويؤكد أن المستقبل سيكون للشركات التي تستطيع موازنة المعادلة الصعبة بين السعر المنخفض والجودة العالية دائمًا.

سعر فيات جراند باندا 2026 أرخص سيارات كهربائية مواصفات سيتروين e C3 الكهربائية سيارات ستيلانتس الكهربائية مقارنة فيات وسيتروين 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

احمد حسن

أحمد حسن: الزمالك يعتمد على التبرعات للخروج من الأزمة المالية

شوبير

صفقات الأهلي في الطريق .. شوبير يكشف تفاصيل مفاجآت الموسم الجديد

منتخب نيجيريا

شاهد .. تدريبات استشفائية لـ نيجيريا استعدادا للمغرب بكأس أمم إفريقيا

بالصور

ادعوا لها .. اعراض صادمة لـ مرض شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ضعف الدورة الدموية.. السر الخفي وراء برودة القدمين

ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين
ضعف الدورة الدموية .. السبب الخفي وراء برودة القدمين

رصف وإنترلوك ورفع كفاءة منظومة الإنارة بتكلفة 19 مليون جنيه وترخيص 3118 إعلانا بكفر صقر خلال 2025

رفع إنارة
رفع إنارة
رفع إنارة

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل
مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد