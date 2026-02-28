تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة

يزداد اهتمام المسلمين داخل مصر وخارجها بأداء عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447، خاصة مع اقتراب أيام رمضان 2026، حيث تُعتبر هذه الفترة من أفضل الأوقات للعمرة لما تحمله من فضل كبير وتضاعف للأجور، إضافة إلى حرص المعتمرين على اغتنام ليلة القدر، التي تُعد أعظم ليلة في العام من حيث الأجر والثواب.

وتتميز هذه الفترة بالإقبال الكبير على أداء العمرة، ما يجعلها موسمًا مميزًا للمسلمين الباحثين عن تجربة روحانية مميزة.



برامج عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447

كشفت شركات السياحة المعتمدة عن برامج متنوعة لتناسب مختلف الفئات، حيث تم تصميم برامج اقتصادية تتضمن الإقامة في فنادق متوسطة أو بعيدة نسبيًا عن الحرمين، مع توفير وسائل نقل منتظمة، لتكون مناسبة للراغبين في أداء العمرة بتكلفة منخفضة.

أما البرامج الفاخرة فتشمل الإقامة في فنادق قريبة جدًا من الحرم المكي، مع خدمات شاملة تشمل الوجبات اليومية، والمرافقة الدينية، والتنظيم الكامل لأداء المناسك.

وتتيح بعض الشركات برامج ممتدة تبدأ قبل العشر الأواخر وتستمر حتى نهاية رمضان، مما يمنح المعتمر فرصة أكبر للقيام بالاعتكاف وأداء الصلوات في الحرم المكي خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل.

أسعار عمرة العشر الأواخر

تختلف أسعار العمرة وفقًا لنوع البرنامج ومستوى الإقامة، حيث تبدأ البرامج الاقتصادية من نحو 65 ألف جنيه ، وتشمل الإقامة الأساسية والتنقلات داخل المملكة، مع احتساب تذاكر الطيران والخدمات الإضافية بشكل منفصل، ما يمنح المعتمر حرية الاختيار.

أما البرامج الفاخرة فتبدأ أسعارها من 90 ألف جنيه، وتشمل فنادق قريبة من الحرم، وخدمات تنظيم متكاملة، ما يجعلها الخيار الأنسب لكبار السن أو الباحثين عن أعلى درجات الراحة أثناء أداء المناسك.



شروط الحصول على تأشيرة عمرة 2026

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على تأشيرة عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447، وتشمل:

تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة. جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وثيقة تأمين صحي سارية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا في حالة السفر الفردي. حجز فندق ووسيلة نقل معتمدة مسبقًا. الالتزام بمغادرة المملكة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة. الحصول على التطعيمات المعتمدة، مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية والالتهاب السحائي.

منصة «نسك» الإلكترونية

تُعد منصة نسك من أهم الأدوات الرقمية لتسهيل إجراءات العمرة، حيث تتيح التقديم الإلكتروني لتأشيرة العمرة وربطها بحجوزات السكن والنقل والتأمين الصحي ضمن نظام موحد تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.

وتساعد المنصة في تقليل الاعتماد على الوسطاء وضمان الشفافية، مع تسريع إجراءات الموافقة، ما ينعكس إيجابيًا على تجربة المعتمر منذ لحظة التقديم وحتى أداء المناسك.



خطوات التقديم عبر منصة نسك

تبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى منصة نسك، اختيار طلب تأشيرة العمرة، تحديد الجنسية ومحل الإقامة، إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وتحميل المستندات الرسمية.

بعد ذلك يتم حجز الفندق ووسائل النقل المعتمدة داخل المملكة، ثم سداد الرسوم إلكترونيًا، ليتم إصدار التأشيرة وطباعتها عقب الموافقة النهائية، ما يجعل إجراءات العمرة أكثر تنظيمًا وسهولة.

أهمية عمرة العشر الأواخر

تحظى عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447 بمكانة خاصة لدى المسلمين، نظرًا لما تحمله هذه الأيام من فضل عظيم، حيث يحرص المعتمرون على تكثيف العبادات، والاعتكاف في الحرم، وإحياء ليلة القدر، لتكون تجربة روحانية متكاملة تجمع بين أداء المناسك والعبادات في أفضل أوقات العام.