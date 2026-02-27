ترامب عن إيران : لست سعيدا بحقيقة عدم استعدادهم لمنحنا ما نحتاجه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة أنه محبط من المفاوضات الجارية مع إيران.

وقال ترامب عن إيران : "لست سعيدا بحقيقة أنهم غير مستعدين لمنحنا ما نحتاجه، وهذا أمر لا يسرني، وسنرى ما الذي سيحدث. سنتحدث لاحقا".

وعند سؤاله عن استخدام القوة العسكرية، أجاب ترامب: " لدينا أعظم جيش في العالم وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران، لكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضرورياً"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وقال ترامب، قبل مغادرته على متن طائرة متجهة إلى تكساس: "لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. لست راضياً عنهم، لكن من المتوقع إجراء المزيد من المحادثات اليوم الجمعة. أريد التوصل إلى اتفاق معهم".