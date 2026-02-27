مشاجرة على الميراث.. الداخلية تكشف محاولة اقتحام مسجد في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بقنا تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بعصى خشبية ومحاولتهم الدلوف لأحد المساجد .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بقنا بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (شخصين "مصابان بجروح متفرقة") ، طرف ثان: (4 أشخاص) يرتبطون بصلة قرابة ، جميعهم مقيمون بدائرة المركز ، بسبب خلافات بينهم حول الميراث تعدى على أثرها الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام عصى خشبية مُحدثين إصابتهما المنوه عنها وقيام أحد الطرفين بمحاولة الدلوف لداخل المسجد المشار إليه، إلا أن المصلين قاموا بمنعهما خشية امتداد المشاجرة لداخل المسجد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (العصى الخشبية "المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.