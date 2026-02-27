بسبب أولوية المرور .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول (عامل "مصاب بسحجات باليد") طرف ثان (عاطل "مصاب بجرح قطعى بالساق" وزوجته) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلاف حول أولوية المرور حال سيرهم مترجلين بدائرة القسم تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض محدثاً إصابة أحدهما المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلاف ، وأرشد الأول عن الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.