الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار

يسرا اللوزي - مسلسل كان ياما كان
يسرا اللوزي - مسلسل كان ياما كان
سعيد فراج

تحاول داليا (يسرا اللوزي) الانتحار بجرعة زائدة من دواء الاكتئاب؛ إثر طردها من بيتها، وذلك ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل “كان ياما كان”، الذي يُعرض على قنوات DMC.

تأخذ داليا جرعة زائدة من دواء الاكتئاب في محاولة للانتحار؛ بعدما فوجئت ببيع مصطفى (ماجد الكدواني) لمنزلهما، إلى الدكتورة مها (نهى عابدين)، واضطرارها إلى ترك البيت والذهاب إلى منزل والدتها. 

وفي الصباح، تتفاجأ والدة داليا، بحالتها السيئة التي وصلت إلى حد الهلوسة، وينقلونها إلى طوارئ أحد المستشفيات؛ للعلاج.

يسرا اللوزي - مسلسل كان ياما كان

كان للأمر بأكمله وطأة شديدة على حالتها النفسية، وشعورها بأنها لم تعد تنتمي إلى أي مكان، خاصةً مع ابتعاد ابنتها فرح عنها ،وسوء العلاقة بينهما، والسلسلة الطويلة من النزاعات القانونية التي أقحمت نفسها وطليقها بها، ومستقبلها المجهول في تلك اللحظة.

مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، ويشارك من خلاله النجم ماجد الكدواني، وعارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز، الفنانة يسرا اللوزي، في البطولة، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل وإنتاج أحمد الجنايني.

يسرا اللوزي مسلسل كان ياما كان ماجد الكدواني

