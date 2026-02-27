دائمًا يصنع الفارق.. الأهلي يشيد جماهيره .. ويوجه لهم رسالة دعم

وجه النادي الأهلي رسالة لجماهيره ودعاهم إلى مساندة الفريق بقوة خلال المرحلة الحاسمة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي فيسبوك صورة لجماهير القلعة الحمراء وكتبت “جمهورنا دائمًا يصنع الفارق، جمهورنا رقم واحد ”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف غدًا السبت سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، المركز الثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.