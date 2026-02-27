مصطفي بكري: تضحيات الجيش المصري درس حي في الشجاعة والانتماء الوطني

أكد النائب مصطفى بكري أن تضحيات الجيش المصري في مواجهة العدوان في ذكرى العاشر من رمضان، لم تكن مجرد معارك عسكرية؛ بل شكلت درسًا حيًا في الشجاعة والانتماء الوطني لكل الأجيال القادمة.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، أن النصر تحقق بفضل التدريب الدقيق، والانضباط، وروح العمل الجماعي داخل القوات المسلحة، مؤكدًا أن هذه الروح هي ما يميز الجيش المصري، وتجعله قادرًا على حماية الوطن في أصعب الظروف.

وأشار بكري إلى أن ذكرى العاشر من رمضان تبقى رمزًا خالدًا للقوة والإرادة المصرية، وأن الاحتفال بها يعيد للأذهان قدرة المصريين على تحويل التحديات إلى انتصارات ملموسة.

وأضاف أن الشعب المصري قادر- بالعمل والجهد- على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات في كل المجالات، مؤكّدًا أن الدروس المستفادة من هذا الانتصار يجب أن تُدرس للأجيال القادمة لتكون مصدر إلهام لهم.