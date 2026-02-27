إجراء عاجل في التضامن بشأن أزمة شهادات التحرش بجمعية بيت فاطم بجاردن سيتي

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة تحركت فور تداول شهادات تحرش الفتيات فى مؤسسة بيت فاطم بجاردن سيتي .

وأوضح المصدر أن بيت فاطم جمعية أهلية مشهرة ومرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي ، مضيفا أن الوزارة شكلت لجنة لفحص الأمر واتخاذ اللازم حول شهادات وقائع التحرش بالفتيات .

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية حالة من الجدل حول وقائع شهادات فتيات بوقائع تحرش من قبل مؤسس مبادرة بيت فاطم وصاحب هاشتاج #هل_حضنت_ابنتك_اليوم.

وتضمنت بعض المنشورات اتهامات بالاستغلال واستدراج فتيات إلى المكان بدافع البحث عن الدعم، ما أثار تساؤلات حول حدود المسؤولية وطبيعة العلاقة بين القائمين على المبادرة والمترددات عليها.