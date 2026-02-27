قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ90 ألف جنيه| عمرة العشر الأواخر من رمضان 1447.. الأسعار والبرامج الكاملة
رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس
ليفانتي يفوز على ألافيس بثنائية في الدوري الإسباني
البوسعيدي : إيران منفتحة على استقبال مفتشين أمريكيين .. وبمقدورهم الوصول للمنشآت النووية
رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS
هل مشاهدة الأفلام الإباحية ليلا تبطل الصيام في رمضان؟ تعرضك لـ11 بلاء
تحرك رسمي في الأهلي بشأن أزمة النادي مع ريبيرو
غدًا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ
عودة زيزو وتريزيجيه.. قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري غدا
ستراسبورج يتعادل مع لانس 1-1 في الدوري الفرنسي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026
إجراء عاجل في التضامن بشأن أزمة شهادات التحرش بجمعية بيت فاطم بجاردن سيتي

قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة تحركت فور  تداول شهادات تحرش الفتيات فى مؤسسة بيت فاطم بجاردن سيتي .

وأوضح المصدر أن بيت فاطم جمعية أهلية مشهرة ومرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي ، مضيفا أن الوزارة شكلت لجنة   لفحص الأمر واتخاذ اللازم حول شهادات وقائع التحرش بالفتيات .

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية حالة من الجدل حول وقائع شهادات فتيات بوقائع تحرش من قبل مؤسس مبادرة بيت فاطم وصاحب هاشتاج #هل_حضنت_ابنتك_اليوم.

وتضمنت بعض المنشورات اتهامات بالاستغلال واستدراج فتيات إلى المكان بدافع البحث عن الدعم، ما أثار تساؤلات حول حدود المسؤولية وطبيعة العلاقة بين القائمين على المبادرة والمترددات عليها.

التضامن الإجتماعي شهادات تحرش الفتيات مؤسسة بيت فاطم بيت فاطم بجاردن سيتي

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عقب حبس المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. ننشر كواليس 18 ساعة تحقيقات

كواليس 18 ساعة من التحقيقات مع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد| تفاصيل

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

المداح

حمادة هلال يوجه رسالة إلى أحمد السقا : وجودك في المداح إضافة كبيرة

الفنانة غادة إبراهيم

غادة إبراهيم تتحدى الحادث وتعود بقوة إلى كواليس «المتر سمير»

احمد سعيد عبد الغني

مسلسل على قد الحب الحلقة 10 .. تحالف أحمد سعيد عبد الغنى ومها نصار لخداع نيللى كريم

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

