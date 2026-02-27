قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

منتصر الرفاعي

شهدت الساعات الماضية، إعلان التصنيف الجديد لأندية العالم الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن الفترة من 2021 إلى 2025، والذي حمل أخبارًا مميزة للكرة المصرية، بعدما واصل النادي الأهلي حضوره القوي على الساحة العالمية.

الأهلي يتصدر أفريقيا ويتقدم عالميًا

وجاء الأهلي في صدارة الأندية الأفريقية والعربية، بعدما احتل المركز الـ23 عالميًا برصيد 1086 نقطة، ليؤكد تفوقه القاري واستمرارية نتائجه المميزة خلال السنوات الأخيرة.

وتفوق المارد الأحمر في التصنيف على عدد من الأندية الأوروبية البارزة، من بينها مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير من إنجلترا، وميلان ونابولي من إيطاليا، إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي وعدد من أندية فرنسا وتركيا.

بيراميدز والزمالك في القائمة

وعلى صعيد الأندية المصرية، حل نادي بيراميدز في المركز الـ64 عالميًا والثاني أفريقيًا برصيد 807.25 نقطة، فيما جاء نادي الزمالك في المرتبة الـ89 عالميًا والثالث قاريًا برصيد 704.5 نقطة.

كما تواجد ضمن التصنيف عدد من أبرز أندية القارة السمراء، حيث احتل ماميلودي صن داونز المركز 101 عالميًا، وجاء الوداد الرياضي في المركز 116، والترجي الرياضي التونسي في المرتبة 118، بينما حل نهضة بركان في المركز 122 عالميًا.

صدارة عالمية لريال مدريد

وعلى مستوى الترتيب العالمي، تصدر ريال مدريد القائمة، متقدمًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما جاء فلامنجو في المرتبة الثالثة، واحتل باريس سان جيرمان المركز الرابع، فيما جاء بالميراس خامسًا.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أيضًا أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وإنتر ميلان وتشيلسي وبرشلونة، فيما جاء ليفربول في المركز العاشر.

ويعكس التصنيف الجديد استمرار الحضور القوي للأندية المصرية والأفريقية في المشهد الكروي العالمي في ظل المنافسة المحتدمة مع كبار أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية.

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

بنين

مدرب بنين يكشف سر اختيار غينيا وفلسطين للمواجهات الودية

دوري ابطال افريقيا

ملايين الدولارات تشعل صراع دوري الأبطال والكونفدرالية

فودي ديالو

من هو فودي ديالو؟ قصة نجم برشلونة القادم

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد