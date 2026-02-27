النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد

شهدت الساعات الماضية، إعلان التصنيف الجديد لأندية العالم الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن الفترة من 2021 إلى 2025، والذي حمل أخبارًا مميزة للكرة المصرية، بعدما واصل النادي الأهلي حضوره القوي على الساحة العالمية.

الأهلي يتصدر أفريقيا ويتقدم عالميًا

وجاء الأهلي في صدارة الأندية الأفريقية والعربية، بعدما احتل المركز الـ23 عالميًا برصيد 1086 نقطة، ليؤكد تفوقه القاري واستمرارية نتائجه المميزة خلال السنوات الأخيرة.

وتفوق المارد الأحمر في التصنيف على عدد من الأندية الأوروبية البارزة، من بينها مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير من إنجلترا، وميلان ونابولي من إيطاليا، إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي وعدد من أندية فرنسا وتركيا.

بيراميدز والزمالك في القائمة

وعلى صعيد الأندية المصرية، حل نادي بيراميدز في المركز الـ64 عالميًا والثاني أفريقيًا برصيد 807.25 نقطة، فيما جاء نادي الزمالك في المرتبة الـ89 عالميًا والثالث قاريًا برصيد 704.5 نقطة.

كما تواجد ضمن التصنيف عدد من أبرز أندية القارة السمراء، حيث احتل ماميلودي صن داونز المركز 101 عالميًا، وجاء الوداد الرياضي في المركز 116، والترجي الرياضي التونسي في المرتبة 118، بينما حل نهضة بركان في المركز 122 عالميًا.

صدارة عالمية لريال مدريد

وعلى مستوى الترتيب العالمي، تصدر ريال مدريد القائمة، متقدمًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما جاء فلامنجو في المرتبة الثالثة، واحتل باريس سان جيرمان المركز الرابع، فيما جاء بالميراس خامسًا.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أيضًا أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وإنتر ميلان وتشيلسي وبرشلونة، فيما جاء ليفربول في المركز العاشر.

ويعكس التصنيف الجديد استمرار الحضور القوي للأندية المصرية والأفريقية في المشهد الكروي العالمي في ظل المنافسة المحتدمة مع كبار أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية.