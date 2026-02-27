خطيب المسجد النبوي محذرا: الغفلة تُفوت على الإنسان مواسم الخير وتحرمه بركة الطاعة

دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان في خطبته، المسلمين إلى التمسك بالتقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ».

طاعة الله سبيل الفوز والنجاة

وأكد خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي، أن طاعة الله سبيل الفوز والنجاة، وأن رضاه سبحانه أعظم مكسب يناله العبد، مشيرًا إلى أن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخير والبركات، تُفتح فيه أبواب الرحمة، وتُضاعف فيه الأجور، ويتنافس فيه المسلمون في الطاعات وأعمال البر.

رمضان شهر عبادة وتوبة

وبين أن رمضان شهر عبادة وتوبة وقرب من الله، تتجلى فيه معاني الجد والاجتهاد ومجاهدة النفس، وهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والإحسان.

اغتنام أيام رمضان

وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، لما له من فضل عظيم، إذ تُفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق أبواب الجحيم، وتُصفد الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرم.



ودعا إلى اغتنام أيام رمضان ولياليه في أداء الفرائض والنوافل، والإكثار من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار، إلى جانب التصدق وإطعام المساكين وصلة الأرحام وسائر أعمال البر، محذرًا من الغفلة التي تُفوت على الإنسان مواسم الخير، وتحرمه بركة الطاعة.

مواسم الطاعة



واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان خطبته بالحث على المسارعة إلى الطاعات، واستباق الخيرات قبل فوات الأوان، مؤكدًا أن العبد مسؤول يوم القيامة عن عمره وشبابه فيما أفناهما، وأن الأعمار بيد الله، ولا يدري الإنسان هل يدرك مواسم الطاعة المقبلة أم لا، مبينًا أن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء، وأن من تقرب إلى الله تقرب الله إليه.