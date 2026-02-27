قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب المسجد النبوي محذرا: الغفلة تُفوت على الإنسان مواسم الخير وتحرمه بركة الطاعة

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي
محمد صبري عبد الرحيم

دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان في خطبته، المسلمين إلى التمسك بالتقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ».

طاعة الله سبيل الفوز والنجاة

وأكد خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي، أن طاعة الله سبيل الفوز والنجاة، وأن رضاه سبحانه أعظم مكسب يناله العبد، مشيرًا إلى أن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخير والبركات، تُفتح فيه أبواب الرحمة، وتُضاعف فيه الأجور، ويتنافس فيه المسلمون في الطاعات وأعمال البر.

رمضان شهر عبادة وتوبة

وبين أن رمضان شهر عبادة وتوبة وقرب من الله، تتجلى فيه معاني الجد والاجتهاد ومجاهدة النفس، وهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والإحسان.


وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، لما له من فضل عظيم، إذ تُفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق أبواب الجحيم، وتُصفد الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرم.

اغتنام أيام رمضان


ودعا إلى اغتنام أيام رمضان ولياليه في أداء الفرائض والنوافل، والإكثار من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار، إلى جانب التصدق وإطعام المساكين وصلة الأرحام وسائر أعمال البر، محذرًا من الغفلة التي تُفوت على الإنسان مواسم الخير، وتحرمه بركة الطاعة.

مواسم الطاعة


واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان خطبته بالحث على المسارعة إلى الطاعات، واستباق الخيرات قبل فوات الأوان، مؤكدًا أن العبد مسؤول يوم القيامة عن عمره وشبابه فيما أفناهما، وأن الأعمار بيد الله، ولا يدري الإنسان هل يدرك مواسم الطاعة المقبلة أم لا، مبينًا أن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء، وأن من تقرب إلى الله تقرب الله إليه.

الدكتور عبدالله البعيجان خطيب المسجد النبوي المسجد النبوي خطبة الجمعة طاعة الله اغتنام أيام رمضان رمضان الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

القمح

الزراعة في أسبوع: مساع جادة لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والجامعة العربية المفتوحة

وزيرة التنمية المحلية

أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد