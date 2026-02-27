وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها

كشف الكتاب محمد الشماع عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الفنانة كيتي.

وقال محمد الشماع: من بعد نشر تحقيق كيتي اللي عملته بالاشتراك مع صديقي عبدالمجيد عبدالعزيز من كام سنة والاتصالات لم تنقطع بيننا وبينها، سواء بسكل مباشر، أو عبر وسطاء.

وتابع : عرفنا معلومات كتير عنها وعن حياتها بعد خروجها من مصر. فرحت بردود الفعل على التحقيق، واعتبرته عودة تانية للحياة بعد ما ناس كتير ومنهم نقاد سينمائيين للأسف كتبوا إنها توفيت في التمانينيات.

وأضاف: عرفنا كتير يستحق أن يُنشر وتعرفه الناس، مش بس لمجرد إنها ممثلة وراقصة ظهرت في السينما المصرية لسنوات، لأ لأنها جزء من تاريخ بشر عاشوا في مصر وخرجوا وهم حاملين حب خاص للبلد دي.

واستكمل : النهاردة توفيت كيتي بهدوء، بعد معرفة دامت حوالي ٥ سنوات، وكان حظنا وحش جدا إننا عرفناها في سنوات عمرها الأخيرة، لكنها كانت محافظة للغاية على صحتها وعلى عقلها وذكريات هاكيتي النهاردة توفيت، ومع وفاتها بننشر أول صورة ليها وهي كبيرة تفعيلا لوصيتها إننا ماننشرش صورها وهي في السن الكبير، ونستعد لعمل حاجة كبيرة تليق بيها، وتليق بمعلومات كتيرة عرفناها خلال السنوات الأخيرة، مع السلامة.. حبيناكي يا كيتي