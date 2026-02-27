قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد رمضان يعلن موعد عرض فيلم أسد

فيلم أسد
فيلم أسد
باسنتي ناجي

أعلن الفنان  محمد رمضان عن موعد عرض فيلمه الجديد "أسد"، المقرر ضمن الموسم الصيفي.

فيلم أسد 

وكتب محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إن شاء الله صيف2026" 

وطرح محمد رمضان البرومو الرسمي لفيلم الأسد، ونال إعجاب عدد كبير من متابعيه.

منحت مؤسسة جلوبال انترتانمنت  العالمية  فيلم أسد جائزة  أفضل إعلان تشويقي  لفيلم سينمائي خلال عام 2026 . في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. 

وبعد منافسة قوية بين أكثر من ٩٧ فيلم سينمائي ومن اكثر من دولة بالشرق الأوسط.

ونجح فيلم أسد بطولة محمد رمضان وماجد الكدواني وزران الجمال وآخرين وتأليف وإخراج محمد دياب جائزة افضل إعلان لفيلم سوف يطرح في صالات السينما خلال هذا العام.

الفيلم من إنتاج ثلاث شركات جود فيلاز وصندوق بيج تايم وسكوب إيجيبت.

أعمال محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد” والمقرر طرحه عام ٢٠٢٦.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، أثناء الإحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد

دور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد 

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

فيلم أسد محمد رمضان أسد

