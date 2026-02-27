مدحت تيخا: عائلة مصرية جدًا دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان

أعرب الفنان مدحت تيخا عن إعجابه الكبير بمسلسل «عائلة مصرية جدًا»، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا حقيقيًا للدراما الإجتماعية الهادفة التي تستحق النجاح والدعم.

وقال تيخا إن مسلسل: «عائلة مصرية جدًا» عمل درامي مهم، يناقش قضايا حقيقية تمس كل بيت مصري، ويقدم رسالة واضحة تعيدنا إلى زمن الدراما صاحبة الهدف، بعيدًا عن الابتذال والمبالغة، مشيرًا، إلى أن قوة السيناريو والبناء الدرامي كانت من أبرز عناصر تميز العمل خلال الحلقات التي عرضت آنذاك منذ بداية شهر رمضان.

جاءت إشادة تيخا بعد تصدر المسلسل معدلات التفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، خاصة مع تصاعد الأحداث وطرح قضايا إجتماعية حساسة مثل حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، في إطار إنساني واقعي يسلط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع المصري.

مسلسل عائلة مصرية جدًا

يذاع مسلسل «عائلة مصرية جدًا» عبر عدد من القنوات المصرية، حيث يعرض فى تمام الساعة 6:45 مساءً على شبكة قنوات النيل المتخصصة «نايل لايف» والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض الساعة 12:45 ظهرًا على القناة الثانية والإعادة 12:45 صباحًا، وكما يعرض في تمام الساعة 8:00 صباحًا على قناة الفضائية المصرية والإعادة 8:00 مساءً، والساعة 6:40 مساءً على القناة الثالثة والإعادة 6:40 صباحًا، على أن يتم الإعلان عن قنوات ومواعيد إضافية خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث «عائلة مصرية جدًا» في إطار اجتماعي إنساني واقعي، يناقش عددًا من القضايا التي تمس الأسرة المصرية، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، مع تسليط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع، من خلال طرح درامي توعوي هادف يسعى إلى إعادة الإعتبار للدراما صاحبة الرسالة.

الجدير بالذكر أن مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، هو إنتاج مشترك بين كل من قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للمنتج الدكتور محمد حمزة وتحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية على رأسهم: النجم ياسر علي ماهر، نهال عنبر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، محمد الغمري، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، عماد ياسر علي ماهر، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار وليد عطا الله ومعالجة درامية علاء سعيد ومنتج فني شريف عسران وتحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني والأستاذ مدحت يونس، بينما تعود الفكرة العامة إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدي لاشين ومن إخراج وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.