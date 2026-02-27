قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدردير يشيد بـ لاعبي بيراميدز.. تفاصيل
نائب ترامب يجتمع مع وزير الخارجية العماني وسط تهديدات أمريكية لإيران
4 أيام.. حبس عامل وزوجته لاتهمامهما بإنهاء حياة عجوز بالمنيا
السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت تيخا: عائلة مصرية جدًا دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان

مدحت تيخا
مدحت تيخا
سعيد فراج

أعرب الفنان مدحت تيخا عن إعجابه الكبير بمسلسل «عائلة مصرية جدًا»، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا حقيقيًا للدراما الإجتماعية الهادفة التي تستحق النجاح والدعم.

وقال تيخا إن مسلسل: «عائلة مصرية جدًا» عمل درامي مهم، يناقش قضايا حقيقية تمس كل بيت مصري، ويقدم رسالة واضحة تعيدنا إلى زمن الدراما صاحبة الهدف، بعيدًا عن الابتذال والمبالغة، مشيرًا، إلى أن قوة السيناريو والبناء الدرامي كانت من أبرز عناصر تميز العمل خلال الحلقات التي عرضت آنذاك منذ بداية شهر رمضان.

جاءت إشادة تيخا بعد تصدر المسلسل معدلات التفاعل عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، خاصة مع تصاعد الأحداث وطرح قضايا إجتماعية حساسة مثل حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، في إطار إنساني واقعي يسلط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع المصري.

مسلسل عائلة مصرية جدًا

يذاع مسلسل «عائلة مصرية جدًا» عبر عدد من القنوات المصرية، حيث يعرض فى تمام الساعة 6:45 مساءً على شبكة قنوات النيل المتخصصة «نايل لايف» والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض الساعة 12:45 ظهرًا على القناة الثانية والإعادة 12:45 صباحًا، وكما يعرض في تمام الساعة 8:00 صباحًا على قناة الفضائية المصرية والإعادة 8:00 مساءً، والساعة 6:40 مساءً على القناة الثالثة والإعادة 6:40 صباحًا، على أن يتم الإعلان عن قنوات ومواعيد إضافية خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث «عائلة مصرية جدًا» في إطار اجتماعي إنساني واقعي، يناقش عددًا من القضايا التي تمس الأسرة المصرية، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، مع تسليط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع، من خلال طرح درامي توعوي هادف يسعى إلى إعادة الإعتبار للدراما صاحبة الرسالة.

الجدير بالذكر أن مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، هو إنتاج مشترك بين كل من قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للمنتج الدكتور محمد حمزة وتحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية على رأسهم: النجم ياسر علي ماهر، نهال عنبر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، محمد الغمري، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، عماد ياسر علي ماهر، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار وليد عطا الله ومعالجة درامية علاء سعيد ومنتج فني شريف عسران وتحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني والأستاذ مدحت يونس، بينما تعود الفكرة العامة إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدي لاشين ومن إخراج وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.

مدحت تيخا الفنان مدحت تيخا عائلة مصرية جدًا مسلسل عائلة مصرية جدًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 557 درهمًا

راندة المنشاوي

"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد