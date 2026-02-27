مخاوف من قرار ترامب.. إجلاء موظفي السفارة البريطانية في إيران

أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة أنها أجلت موظفي سفارتها مؤقتًا من إيران، مُشيرةً إلى الوضع الأمني ​​في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قدرتها على مساعدة المواطنين البريطانيين باتت محدودة للغاية، حيث تعمل السفارة عن بُعد، ولا يتوفر أي دعم قنصلي مباشر حتى في حالات الطوارئ.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران، وفي ظلّ قيام الولايات المتحدة بأكبر حشد عسكري لها في المنطقة منذ عقود.

ويوم الخميس، صرّح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن المملكة المتحدة "تدعم العملية السياسية" بين واشنطن وطهران.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في تل أبيب اليوم الجمعة أنها سمحت لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة إسرائيل "بسبب المخاطر الأمنية".

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني: "في 27 فبراير 2026، أذنت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم من مقر السفارة في إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية".

وأضافت: "قد يرغب البعض في التفكير بمغادرة إسرائيل ما دامت الرحلات التجارية متاحة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي مايك هاكابي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي السفارة صباح الجمعة، قال فيه إن الراغبين في المغادرة "عليهم القيام بذلك اليوم".

ونُقل عنه قوله: "ركزوا على الحصول على مقعد إلى أي وجهة يمكنكم منها مواصلة السفر إلى واشنطن العاصمة، لكن الأولوية القصوى ستكون مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".