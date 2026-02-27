قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمقدم 15%.. رابط حجز شقق الإسكان الفاخر 2026 عبر موقع بنك التعمير والإسكان
رامز جلال لـ غادة عادل: إحنا هنفرفشك ونعنشك وهتاخدي دش كمان
شاهد شعائر صلاة العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 11 رمضان| بث مباشر
مسلسل إفراج يتصدر تريند X بالحلقة 9.. تارا عماد تمنح عمرو سعد فرصة جديدة
مشروع قانون .. إنشاء هيئة وطنية جديدة لرعاية المصريين بالخارج
من مران ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة له
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قرار منع منظمات الإغاثة في غزة
فلسطيني من قلب غزة: مسلسل "صحاب الأرض" يجسد معاناتنا في القطاع وحصار الاحتلال لنا
جلسة ساخنة بالكونجرس.. هيلاري كلينتون تهربت من الإجابة عن 12 سؤالا بشأن إبستين
وزير الخارجية لـ ويتكوف : ضرورة تسريع تنفيذ ترتيبات غزة وإعادة الإعمار
نادي جامعة حلوان يطلق فعاليات رياضية وثقافية ويعلن عن دورة رمضانية
صدى البلد.. سؤال اليوم التاسع من رمضان بمسابقة نورانيات قرآنية
أخبار العالم

مخاوف من قرار ترامب.. إجلاء موظفي السفارة البريطانية في إيران

ناصر السيد

أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة أنها أجلت موظفي سفارتها مؤقتًا من إيران، مُشيرةً إلى الوضع الأمني ​​في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قدرتها على مساعدة المواطنين البريطانيين باتت محدودة للغاية، حيث تعمل السفارة عن بُعد، ولا يتوفر أي دعم قنصلي مباشر حتى في حالات الطوارئ.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران، وفي ظلّ قيام الولايات المتحدة بأكبر حشد عسكري لها في المنطقة منذ عقود.

ويوم الخميس، صرّح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن المملكة المتحدة "تدعم العملية السياسية" بين واشنطن وطهران.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في تل أبيب اليوم الجمعة أنها سمحت لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة إسرائيل "بسبب المخاطر الأمنية".

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني: "في 27 فبراير 2026، أذنت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم من مقر السفارة في إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية".

وأضافت: "قد يرغب البعض في التفكير بمغادرة إسرائيل ما دامت الرحلات التجارية متاحة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي مايك هاكابي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي السفارة صباح الجمعة، قال فيه إن الراغبين في المغادرة "عليهم القيام بذلك اليوم".

ونُقل عنه قوله: "ركزوا على الحصول على مقعد إلى أي وجهة يمكنكم منها مواصلة السفر إلى واشنطن العاصمة، لكن الأولوية القصوى ستكون مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".

إجلاء موظفي السفارة البريطانية موظفي السفارة البريطانية السفارة البريطانية في إيران السفارة البريطانية وزارة الخارجية البريطانية

